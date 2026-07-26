Ceará conquista importantíssima vitória com brilho dos jovens da base

A vitória do Ceará por 4 a 3 sobre o São Bernardo, neste domingo (26), foi de extrema importância para o Alvinegro. Encerra o jejum de sete jogos sem ganhar, tem o primeiro triunfo sob comando de Daniel Paulista e ganha um respiro na luta para sair da zona de rebaixamento. E tudo isso tendo os jovens jogadores da base como protagonistas.