Ceará aumenta aproveitamento na Série B após saída de Mancini e chegada de Léo Condé

No futebol, é muito comum que, quando as coisas não estão dando certo e os dirigentes precisam tentar mudar algo, haja a troca de treinador. Obviamente, esta nem sempre é a solução para os problemas. Mas, em algumas ocasiões, surte efeito. E no caso do Ceará, a saída de Vagner Mancini e a chegada de Léo Condé resultou em um aumento de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro.

O ex-treinador iniciou a competição comandando o Ceará e ficou por 12 rodadas, acumulando 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Conquistou 16 de 36 pontos disputados, com aproveitamento de 44,4%.

Desde que Léo Condé assumiu, o Ceará disputou seis jogos, com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, somando 10 de 18 pontos disputados. Um aproveitamento de 55,5%.

No hiato entre um treinador e outro, houve a vitória por 4 a 2 sobre o Ituano, em que Anderson Batatais comandou a equipe. Somando os 7 jogos pós-Mancini, são 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com aproveitamento de 61,9%.

MELHORA OFENSIVA

O ataque também melhorou. Com Mancini, foram 16 gols marcados em 12 jogos, com média de 1,3 por partida. Pós-Mancini, o Vovô balançou as redes 15 vezes em 7 partidas, com média de 2,1 por jogo.

O detalhe é que os números melhoraram sem que o Ceará tivesse reformulado seu elenco. Pelo contrário, apenas duas contratações foram feitas (o volante Andrey e o atacante Lucas Rian), e nem são jogadores titulares.

Resta o 2º turno inteiro pela frente. É claro que muita coisa ainda precisa ser melhorada. Mas, com Léo Condé no comando, o torcedor do Ceará tem tido mais motivos para acreditar na briga pelo acesso.