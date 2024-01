Autor de gol da vitória do Ceará na Copinha vai integrar o elenco profissional em 2024

O Ceará estreou na Copinha com vitória por 1 a 0 sobre o Rondoniense, com gol marcado pelo atacante Pablo. O jovem de 19 anos é um dos destaques do time sub-20 do Vovô e a Coluna apurou que ele vai integrar o elenco profissional em 2024. Inclusive já tendo agradado ao técnico Vagner Mancini.

A medida faz parte de um processo de maior aproveitamento dos valores das categorias de base no elenco principal, que o Ceará pretende implementar neste ano. A avaliação antecede o golaço marcado no jogo de estreia, pois Pablo já vinha chamando atenção internamente pelo bom desempenho na base e pelo rendimento nos treinamentos.

Em 2022, ainda com 17 anos, ele já foi artilheiro da Copa do Brasil e do Campeonato Cearense sub-20, anotando 23 gols em 24 jogos. Em 2023, balançou as redes 14 vezes em 24 partidas.

O cearense de Boa Viagem ainda passa por processo de amadurecimento e terá oscilações no caminho, algo absolutamente natural pela idade, mas já mostrou potencial e, justamente por isso, o treinador alvinegro espera contar com o centroavante no grupo principal.

Além de Pablo, o Ceará irá ao mercado para buscar a contratação de mais um ou dois centroavantes. Mas a ideia é que o jovem possa não apenas integrar o elenco, como receber oportunidades para de fato se desenvolver com minutagem no profissional.

Uma excelente medida e que mostra que o Ceará pretende, de fato, utilizar mais a sua categoria de base no elenco principal. Uma medida acertada, pela valorização dos ativos e pelos bons resultados obtidos nas categorias inferiores.