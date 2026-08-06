Análise: Fortaleza vence o Palmeiras com melhor atuação no ano e perspectiva de melhora

Foi, com tranquilidade, a melhor atuação do Fortaleza em 2026. A vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, na última quarta-feira (5), não foi conquistada por acaso. Foi construída com base em um time que teve organização, empenho, comprometimento, postura e coragem para competir com o líder do Brasileirão e favorito ao título na Copa do Brasil. Apesar da eliminação, o desempenho é animador para buscar o principal objetivo do ano.