Análise: Fortaleza tem atuação inaceitável em goleada sofrida na estreia da Série B
Tricolor foi atropelado e perdeu para o Botafogo-SP por 4 a 0
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 23:00)
Foi uma estreia vergonhosa do Fortaleza na Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi goleado pelo Botafogo-SP em uma atuação inadmissível. Reflexo de time apático, passivo e desorganizado. Foi 4 a 0 e poderia ter sido mais. Resultado que vai exigir respostas pela postura inaceitável.
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