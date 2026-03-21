Análise: Fortaleza tem atuação inaceitável em goleada sofrida na estreia da Série B

Foi uma estreia vergonhosa do Fortaleza na Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi goleado pelo Botafogo-SP em uma atuação inadmissível. Reflexo de time apático, passivo e desorganizado. Foi 4 a 0 e poderia ter sido mais. Resultado que vai exigir respostas pela postura inaceitável.

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