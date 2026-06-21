Análise: Fortaleza empata com o CRB em jogo de tempos distintos, mas erros repetidos
Tricolor ficou no 1 a 1 jogando em Maceió
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 19:34)
Foi um empate com sentimentos diferentes. Reflexo dos tempos distintos. O Fortaleza ficou no 1 a 1 com o CRB, neste domingo (21), em partida que teve uma péssima atuação no 1º tempo e uma melhora no 2º tempo. Mesmo assim, as escolhas questionáveis e os erros repetidos custaram a vitória.
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