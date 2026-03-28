Análise: Ceará de 2026 é um fiasco e vai fracassar em todos os objetivos se nada diferente for feito
Alvinegro foi derrotado por 3 a 1 pelo Retrô, em mais uma partida que foi castigado por time inferior tecnicamente
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 20:32)
Estamos em março e o torcedor do Ceará já tem a sensação de que 2026 é um fiasco. E que o Alvinegro vai fracassar em todas as disputas do ano se nada de diferente for feito. A derrota por 3 a 1 para o Retrô, neste sábado (28), escancarou ainda mais isso.
O ano se resume a perder o Estadual pro Fortaleza e sofrer contra times de Série C e D. Com o tempero de discursos descolados da realidade.
Não há nenhuma perspectiva de que esse time briga por acesso. Zero!
Pelo contrário: a certeza é de que, continuando como está, nenhum objetivo no ano será alcançado.
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