Análise: Ceará de 2026 é um fiasco e vai fracassar em todos os objetivos se nada diferente for feito

Estamos em março e o torcedor do Ceará já tem a sensação de que 2026 é um fiasco. E que o Alvinegro vai fracassar em todas as disputas do ano se nada de diferente for feito. A derrota por 3 a 1 para o Retrô, neste sábado (28), escancarou ainda mais isso.

O ano se resume a perder o Estadual pro Fortaleza e sofrer contra times de Série C e D. Com o tempero de discursos descolados da realidade.

Não há nenhuma perspectiva de que esse time briga por acesso. Zero!

Pelo contrário: a certeza é de que, continuando como está, nenhum objetivo no ano será alcançado.