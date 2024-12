Além de recorde na Série A, futebol nordestino também marcará presença em competições internacionais

O futebol nordestino terá número inédito de participantes na Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, com cinco times: Fortaleza, Bahia, Vitória, Ceará e Sport. Além disso, terá também recorde em competições internacionais, já que contará com três times em torneios sul-americanos.

O Fortaleza já está garantido na fase de grupos da Libertadores, e o Vitória já tem classificação assegurada para jogar a Copa Sul-Americana.

Quem chega na última rodada ainda buscando classificação para jogar a Pré-Libertadores é o Bahia, que precisa de uma vitória simples sobre o Atlético-GO, em Salvador, para confirmar a vaga.

Mas, caso não consiga avançar para a Liberta, o Tricolor Baiano já tem, no mínimo, garantida classificação para jogar a Copa Sul-Americana, assim como o maior rival.

É mais um passo de crescimento e consolidação do futebol nordestino a nível nacional e internacional, já que participar das copas continentais, além de maior preenchimento no calendário, é garantia de mais visibilidade, jogos atrativos e recebimento de receitas.