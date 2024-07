Adversário do Ceará, Botafogo-SP só venceu uma vez no Nordeste pela Série B

Depois de superar o Avaí, o Ceará busca a 2ª vitória seguida na Série B contra o Botafogo-SP, nesta quinta-feira (25), com favoritismo. Tanto pelo momento delicado do adversário - que está na zona de rebaixamento - como pelo retrospecto da Pantera, que só venceu uma vez no Nordeste jogando pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Na competição, desde que retornou em 2019 e, posteriormente, em 2023, são três participações, com um retrospecto negativo considerável como visitante contra times nordestinos.

São 17 jogos e apenas uma vitória, no ano passado, por 2 a 1 sobre o ABC, que era o lanterna da competição e acabou rebaixado à Série C.

O time paulista acumula ainda 4 empates e 12 derrotas. O levantamento foi feito pelo ge na semana passada e atualizado após a última derrota, que foi na semana passada, em goleada sofrida para o CRB, por 4 a 1. Agora, são cinco partidas seguidas sem vencer.

O Botafogo é um time com muitas limitações e dificuldades. Além disso, mostra uma dificuldade histórica de jogar contra times nordestinos.

No 4º jogo sob comando de Léo Condé, o Ceará busca mais um triunfo para se aproximar do G-4. E pelo menos no que depender do histórico do adversário atuando na Região, o torcedor alvinegro tem motivos para estar confiante.