A impressionante diferença de pontos do Fortaleza para os demais times no Brasileirão

Que a campanha histórica do Fortaleza no Brasileirão 2024 é espetacular, quebrando recorde de pontuação no futebol nordestino, não é novidade. Mas chama atenção, também, observar a quantidade de pontos que o Tricolor abriu em relação a diversos times do Brasileirão.

Tal comparativo merece ainda mais destaque considerando a diferença de orçamentos. No início de 2024, por exemplo, o Bahia era o time nordestino que gerava maior expectativa. Neste ano, investiu cerca de R$ 120 milhões em reforços.

Após 32 rodadas da Série A, o Fortaleza, abriu nada menos que 14 pontos de vantagem sobre o Bahia. E vale lembrar também que o Leão foi campeão da Copa do Nordeste, enquanto o Esquadrão caiu na semifinal.

Na relação custo X benefício, o Fortaleza dá um baile no Bahia em 2024. Mas não só no Bahia.

Em praticamente todos os times do Brasileirão, inclusive gigantes. É impressionante notar que, após 32 rodadas, o Tricolor abriu nada menos que 16 pontos do Cruzeiro; 17 do Vasco; 19 do Atlético-MG; 21 do Grêmio; 22 Corinthians; 23 do Fluminense...

VEJA A DIFERENÇA DE PONTOS DO FORTALEZA PARA CLUBES DA SÉRIE A

Botafogo: 66 pontos (+6)

Palmeiras: 61 pontos (+1)

Fortaleza: 60 pontos

Flamengo: 58 pontos (-2)

Inter: 56 pontos (-4)

São Paulo: 54 pontos (-6)

Bahia: 46 pontos (-14)

Cruzeiro: 44 pontos (-16)

Vasco: 43 pontos (-17)

Atlético-MG: 41 pontos (-19)

Grêmio: 39 pontos (-21)

Vitória: 38 pontos (-22)

Corinthians: 38 pontos (-22)

Fluminense: 37 pontos (-23)

Criciúma: 37 pontos (-23)

Bragantino: 35 pontos (-25)

Athletico-PR: 34 pontos (-26)

Juventude: 34 pontos (-26)

Cuiabá: 28 pontos (-32)

Atlético-GO: 25 pontos (-35)