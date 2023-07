Meu filho não quer estudar, como incentivá-lo?

Depois de um período de férias, é comum que crianças e adolescentes fiquem mais resistentes aos estudos e no retorno às aulas. Não querem fazer as tarefas, batem os pés, reclamam e ficam com raiva. As famílias acabam perdendo a paciência e a hora de fazer as atividades e estudar se torna um grande estresse.

Afinal, existe algo que possa ser feito efetivamente para incentivar meu filho a estudar?

Antes de tudo, precisamos entender que é natural as crianças e adolescentes apresentarem maior interesse em brincar, jogar, fazer outras atividades que são mais interessantes para elas, estudar para muitos é chato e cansativo mesmo. Portanto, querer que uma criança ou adolescente vá fazer a lição, motivada para estudar é na maioria dos casos, exigir uma maturidade que normalmente eles não tem.

Precisamos entender que esse papel é da família, organizar, sistematizar, planejar, acompanhar e incentivar.

Dicas para estudar em casa:

A criança ter um lugar específico e mais silencioso para estudar;

e mais silencioso para estudar; Ter uma rotina com horário estabelecido de estudo;

de estudo; Utilizar recursos como jogos interativos , vídeos educacionais, para tornar o processo mais atrativo para a criança;

, vídeos educacionais, para tornar o processo mais atrativo para a criança; Definir pequenas metas alcançáveis para a criança, tornam todo o processo mais leve.

A importância dos pais participarem do processo

Mesmo que você não consiga, resolver as lições com seus filhos, algumas ações como ir à escola, comparecer as reuniões, conversar com os professores ao deixar e buscar os filhos, conhecer as famílias e os colegas, mostram para as crianças o quanto os pais se interessam pela sua vida escolar, que é o seu universo fora de casa.

Essa participação, os incentivam a estabelecer melhores vínculos sociais na escola e ter mais motivação para estudar. Pesquisas apontam que quanto mais as crianças percebem o envolvimento saudável da família com a escola, maiores são as chances de se dedicarem aos estudos e tarefas escolares.

Ao invés de esperar que o interesse parta de seus filhos, os pais quando possível, devem sentar com eles para ajudá-los nas atividades, ler junto, saber que matéria eles estão estudando, ser realmente participativo.

Mostrando para os filhos que a atividade precisa ser feita e caso não seja cumprida terão consequências, como ter que estudar por mais tempo ou ficar de recuperação.

Agir assim, além de ensiná-lo sobre responsabilidade, fortalece o vínculo com os filhos.

Não devemos cobrar demais, apenas excelentes notas. Precisamos ajudá-lo a criar postura de estudante, acompanhando e dando autonomia para ele. Agindo assim, as crianças aos poucos, certamente desenvolverão gosto pelo estudo. Temos que passar a ideia para as crianças que o valor dos estudos não está nos resultados, mas na importância do processo, do esforço e das superações envolvidas.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora