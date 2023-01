Escolha o melhor caminho para organizar suas contas; veja dicas de aplicativos de finanças

Se você já assistiu ao filme "Alice no País das Maravilhas", baseado na obra de Lewis Carroll, deve se lembrar da cena em que Alice, indecisa sobre qual caminho seguir, pergunta ao Gato de Cheshire para onde ela deveria ir e, então, o Gato responde "Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve". Isso mesmo. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer vento pode te levar. Essa é a base do Planejamento Financeiro.

Estamos construindo com você, semanalmente aqui nesta coluna, a consciência da importância de organizarmos sua vida financeira de forma prática e equilibrada, podendo trazer muitos benefícios para a conquista de seus objetivos. Por isso, reforçamos aqui a ideia do Planejamento Financeiro. E, pelo que percebemos, o primeiro passo para um bom Planejamento é sabermos aonde queremos chegar.

Muitas vezes definimos metas e objetivos, porém, não criamos o caminho para alcançar estas metas e as ações, em si, não são consideradas. O convite que faço é que você assuma a rédea da sua vida financeira, podendo ter maior controle sobre suas conquistas.

Existem muitas formas de termos um controle financeiro de nossas receitas e despesas mensais. Ah, sim.. Já comentei como é essencial que você tenha anotado todas as suas rendas mensais e todas as suas despesas cotidianas, fazendo uma lista completa de todos os gastos do mês com seus valores. Mas como podemos facilitar esta análise da minha situação real?

O melhor método de controle

Sempre repito que o melhor método de controle é aquele com o qual você se adapta e de fato passa a utilizar diariamente. Assim, podem ser desde anotações em caderno até o uso da tecnologia de aplicativos de controle financeiro. Se você for anotar diariamente seus gastos, minha sugestão é que torne isso um hábito, uma rotina e, ao final do mês, poderá ver a soma dos gastos e entender para onde está indo seu dinheiro. Importante classificar estes gastos para que possa ver o quanto gastou com alimentação, transporte, etc.

Se preferir utilizar um aplicativo, podemos sugerir alguns que são simples e podem auxiliar de verdade este controle. Existem aplicativos gratuitos e pagos e você deve escolher quele que melhor lhe atende. Existem aplicativos que até conseguem integrar suas contas de bancos e cartões de crédito, registrando tudo que é gasto. Por exemplo:

Aplicativos para controlar as finanças

Mobills

Esta plataforma permite que o usuário conecte suas contas bancárias e cartões de crédito, e assim todas as informações reais de gastos serão incluídas. Um dos poucos que permite que você crie um Planejamento Mensal e mostra como foi seu desempenho diante dos seus objetivos. Incrível, não? Pode utilizar a versão gratuita, mas existe a premium que é paga.

Organizze

Aplicativo de controle financeiro que pretende garantir que todas as contas sejam registradas para controle. Esta plataforma permite até mesmo limitar gastos por categorias que você mesmo define. Assim, consegue saber quanto gastou com cada tipo de despesa que você criar no aplicativo. Pode ser integrado aos bancos ou não. Possui período de testes, mas depois deve ser pago.

Minhas economias

Se você quer uma versão gratuita e simples, utilize este aplicativo. É uma ótima alternativa para quem nunca fez um Planejamento ou controle. Comece por aqui.

Spendee

Também é uma plataforma gratuita e permite conversa com outros bancos, definição de metas e classificação e despesas. Experimente também.

Pois é... Não temos mais desculpas para conseguir controlar nossas finanças pessoais. Precisamos, sim, é de Educação Financeira. E estamos aqui pra te ajudar. Até a próxima.

