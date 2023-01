Veja dicas para uma vida financeira mais equilibrada

Sempre que novo ano se inicia, todos nós, em nosso íntimo, criamos novas esperanças e renovamos a energia para os desafios que virão. Fazemos promessas, pulamos ondas, criamos nosso ritual único de motivações e planos.

No entanto, geralmente, não temos a mesma dedicação e comprometimento com nossa vida financeira, pois dificilmente fazemos planos para investimentos, reservas ou até mesmo, para quitação de dívidas antigas.

E nesse cenário, o ano já começa com uma explosão de contas a pagar, como IPVA, IPTU, matrícula dos filhos, material escolar, além das contas mensais habituais. E sempre levamos um susto!

Agora, pensem comigo. Nenhuma destas contas é surpresa, pois, além de serem recorrentes no início de cada ano, são despesas assumidas por nós mesmos. Então, o que falta para que todo ano eu não tenha mais esse sentimento de ver meu dinheiro sumindo já nos primeiros meses do ano? Planejamento Financeiro.

Precisamos entender e absorver a ideia de que nosso estilo de vida deve ser equivalente ao nosso poder de compra, ou seja, a nossa renda. Para esta consciência, no entanto, em um mundo com tantos atrativos de consumo e tentações, exige-se muita disciplina no uso do dinheiro. Mas afirmo que, ainda que seja difícil, é possível!

Por que você não começa este ano de forma diferente?

Minha sugestão é que considere os seguintes aspectos para uma vida mais equilibrada financeiramente:

Após listar todos os seus compromissos mensais e dívidas, se houver, como sugeri na minha coluna anterior, defina como você quer estar ao final de 2023. Qual valor em reserva? Quer fazer uma viagem? Quer comprar um automóvel? Quer ter todas suas dívidas quitadas? O que você realmente quer?

Definido isso, analise bem suas rendas e despesas e veja o que é possível mudar. Consegue aumentar sua renda? Consegue reduzir alguma despesa? Mesmo que pequenas, todas as despesas possuem um peso no orçamento final da família. Então, seja objetivo nesta avaliação. Você realmente precisa desta despesa? Consegue algo similar com menor custo?

Considere fazer pequenas reservas mensais. O ideal é separar um valor mensal, por menor que seja, para uma reserva. Mas você deve definir qual valor será e tratar como se fosse um pagamento de despesa e guardar mensalmente esta quantia.

Estes foram alguns pontos fundamentais para o início de um Planejamento Financeiro. Construiremos, juntos, nesta coluna, a mudança do seu comportamento com o seu dinheiro. Não deixe de seguir nossas orientações e até a próxima.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

