Dinheiro esquecido: como fazer para resgatar

Os dados do Banco Central do Brasil (BC) indicam que há R$ 8,56 bilhões disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR). Este sistema permite que pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas verifiquem se possuem algum "dinheiro esquecido" em bancos, consórcios ou outras instituições.

De acordo com o BC, 931.874 pessoas têm mais de R$ 1.000,01 para sacar. Além disso, 5,1 milhões de pessoas possuem entre R$ 100,01 e R$ 1.000 esquecidos. A maior parte dos beneficiários, totalizando 32,9 milhões de pessoas, tem até R$ 10 para resgatar.

Os números, referentes ao mês de julho e atualizados pelo BC em setembro, consideram o total de contas, já que uma pessoa pode ter mais de uma conta com dinheiro esquecido.

Veja a quantidade de beneficiários por faixa de valores a receber:

Acima de R$ 1.000,01: 931.874 contas | 1,78% do total;

Entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00: 5.163.716 contas | 9,88% do total;

Entre R$ 10,01 e R$ 100,00: 13.226.589 contas | 25,32% do total;

Entre R$ 0,00 e R$ 10,00: 32.919.730 contas | 63,01% do total.

O "dinheiro esquecido" voltou a ser destaque na mídia após a Câmara dos Deputados aprovar um projeto que permite ao governo recolher os recursos não resgatados pelos titulares.

O projeto, já aprovado pelo Senado, aguarda a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pode vetar partes ou a totalidade do texto.

Se a proposta for sancionada, os titulares de "dinheiro esquecido" terão até 30 dias após a publicação da norma para resgatar os valores. Após esse prazo, os recursos serão direcionados ao Tesouro Nacional.

Como consultar seu dinheiro

O único site onde é possível realizar a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores é o site oficial estabelecido pelo Banco Central para esse fim.

É importante destacar que, através do sistema do Banco Central, os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave PIX para a devolução. Caso não possua uma chave cadastrada, é necessário entrar em contato com a instituição para combinar a forma de recebimento. Outra alternativa é criar uma chave e retornar ao sistema para fazer a solicitação.

No caso de valores a receber de pessoas falecidas, é necessário ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal para consultá-los. Também é preciso preencher um termo de responsabilidade.

Após a consulta, é necessário entrar em contato com as instituições onde há valores a receber e verificar os procedimentos.

