Como usar o cartão de crédito de forma inteligente e evitar o rotativo

O cartão de crédito é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa no dia a dia. Ele proporciona flexibilidade, conveniência e, em muitos casos, benefícios como milhas, programas de pontos e segurança nas compras.

No entanto — e esse “mas” é importante —, o uso inadequado do cartão pode levar a uma armadilha financeira que muitos consumidores enfrentam: o chamado “crédito rotativo” do cartão de crédito.

Resolvi, a pedidos de leitores, explicar de forma clara o que é esse mecanismo, por que ele pode comprometer seu orçamento e como usar o cartão de forma inteligente para evitá-lo. Ao final, também trago dicas práticas para quem já está com dívidas no cartão e precisa sair dessa situação.

O que é o crédito rotativo do cartão de crédito?

Em linhas gerais, o crédito rotativo acontece quando você não paga o valor total da fatura do cartão de crédito até a data de vencimento — e opta por pagar somente uma parte ou o valor mínimo exigido.

Nesse caso, o saldo remanescente vira um “empréstimo automático” que a administradora do cartão concede: esse saldo ficará pendente, cobrando juros elevados, e será incorporado à próxima fatura, junto com novas compras que você fizer.

A modalidade funciona assim:

A fatura fecha com determinado valor;

Você paga menos do que o valor total exigido (ou apenas o mínimo);

O que faltou passa a gerar encargos, com taxas de juros, multas e demais encargos;

No mês seguinte, esse valor pendente mais os encargos será somado às compras novas, o que pode tornar o montante devido muito maior.

Importante salientar: segundo a regra recente no Brasil, os juros do crédito rotativo não podem ultrapassar 100% do valor da dívida original. Ou seja: se você deixou R$ 100 pendentes, os juros máximos somados a essa dívida não podem ultrapassar outros R$ 100.

Ainda assim, na prática, mesmo com esse teto, o custo permanece elevado se comparado a outras formas de crédito.

Outro ponto: o rotativo é uma alternativa de curto prazo, segundo regras do Banco Central do Brasil — se o consumidor não quitar o saldo na fatura seguinte, a instituição financeira deve oferecer outra linha de financiamento para aquele saldo.

Porém, esse fato vem ocorrendo de forma automática e, muitas vezes, os juros aplicados neste parcelamento também são altos e acabam por comprometer a saúde financeira do consumidor.

O mecanismo do crédito rotativo e seus custos associados

A composição do custo do crédito rotativo inclui:

Juros remuneratórios: incidem sobre o saldo devedor não pago. A taxa é definida pela instituição fi nanceira e deve ser informada na fatura. Por sua natureza composta (juros sobre juros), o crescimento da dívida é exponencial.

incidem sobre o saldo devedor não pago. A taxa é definida pela instituição fi nanceira e deve ser informada na fatura. Por sua natureza composta (juros sobre juros), o crescimento da dívida é exponencial. Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): tributo federal que incide sobre o valor fi nanciado no rotativo.

tributo federal que incide sobre o valor fi nanciado no rotativo. Multa por atraso: aplicada caso o pagamento mínimo não seja efetuado até o vencimento.

aplicada caso o pagamento mínimo não seja efetuado até o vencimento. Juros de mora: cobrados sobre o valor em atraso

Principais armadilhas financeiras do crédito rotativo

Há vários motivos pelos quais usar o cartão de crédito sem planejamento, levando a entrar no crédito rotativo, pode trazer graves consequências para suas finanças pessoais:

1. Juros altíssimos

Mesmo com o limite legal de 100% sobre o valor da dívida, os juros do rotativo são considerados uma das modalidades de crédito mais caras do mercado. O simples fato de você só pagar parte da fatura já significa que haverá acréscimo de encargos superiores aos de muitas linhas de financiamento.

Segundo o Banco Central do Brasil (BC), a taxa média anual cobrada nas operações de crédito rotativo de cartão de crédito para pessoas físicas atingiu aproximadamente 446,6% ao ano em julho de 2025.

2. Dívida que cresce rapidamente

Quando você deixa saldo pendente e faz novas compras, o valor total devido pode subir de forma acelerada, gerando uma bola de neve — e consumir parcela cada vez maior da sua renda.

3. Comprometimento da saúde financeira

Gastos elevados com juros significam menos recursos para outras prioridades (moradia, educação, saúde, lazer). Além disso, o estresse financeiro provocado pela dívida pode afetar o bem-estar pessoal.

4. Impacto no crédito pessoal

A utilização excessiva do cartão e o atraso na quitação podem prejudicar seu histórico de crédito (score), dificultando o acesso a outras formas de crédito melhores.

Por esses motivos, usar o cartão de crédito de forma consciente e planejada é essencial para que ele seja aliado — e não inimigo — da sua saúde financeira.

Como usar o cartão de crédito de forma inteligente

Para que o cartão de crédito seja um instrumento útil, sem riscos, veja abaixo

Pague sempre a fatura integralmente;

A melhor forma de evitar entrar no rotativo é quitar, todo mês, o valor total da fatura. Se isso não for possível algumas vezes, ao menos evite torná-lo padrão;

Estabeleça um limite de uso compatível com seu orçamento;

Mesmo que seu banco ofereça um limite elevado, isso não significa que você deve gastá-lo todo. Determine um valor que você tem certeza de conseguir pagar integralmente ao final do mês.

Planeje seus gastos e evite compras por impulso

Faça um orçamento mensal que inclua receitas e todas as despesas (fixas e variáveis). Utilize aplicativos ou planilhas para monitorar. Antes de usar o cartão, pergunte-se se aquela compra cabe realmente no seu orçamento ou se será um compromisso que vai pesar.

Evite acumular muitas compras parceladas no cartão

Parcelar pode dar uma sensação de menor impacto imediato, mas as parcelas somadas nos meses futuros podem comprometer a renda. Avalie sempre se as parcelas cabem no orçamento dos próximos meses.

Acompanhe a fatura e confira os lançamentos

Verifique se não há cobranças indevidas, erros ou compras que você não reconhece. Isso ajuda a detectar problemas e manter controle.

Tenha uma reserva de emergência

Quando surgem imprevistos — conserto de carro, saúde, desemprego — muitas pessoas recorrem ao cartão. Se tiver uma reserva, é menos provável que precisem usar o crédito rotativo.

Não empreste seu cartão e evite usar todos os cartões disponíveis sem necessidade

Ter muitos cartões ou emprestar o seu para terceiros pode dificultar o controle dos gastos e abrir espaço para uso imprudente.

E se eu já estou com dívidas no cartão de crédito?

Se você já se encontra na situação de ter saldo no rotativo ou estar acumulando faturas atrasadas, não se desespere — existem caminhos para reverter isso.

Entenda o tamanho da dívida

O primeiro passo é saber quanto você deve no total: qual era a fatura original, quanto deixou de pagar, quais são os juros e outras cobranças. Isso ajuda a traçar uma estratégia.

Organize as finanças e corte gastos desnecessários temporariamente

Faça um levantamento das despesas fixas e variáveis, identifique itens que podem ser reduzidos ou suspensos (assinaturas, lazer, compras supérfluas). Direcione o máximo possível da renda disponível para quitar a dívida do cartão.

Negocie com a administradora do cartão ou banco

Muitas instituições oferecem alternativas: parcelamento da fatura, taxas menores que as do rotativo, opção de empréstimo com custo inferior para quitar o cartão. É importante entrar em contato o mais cedo possível.

Evite fazer novas compras no cartão até sair da situação

Enquanto a dívida persiste, é prudente suspender o uso do cartão ou mantê-lo com limite mínimo, para não agravar ainda mais a situação.

Avalie outras formas de crédito mais baratas

Caso precise mesmo recorrer a crédito para quitar o cartão, avalie empréstimos com taxas menores ou linhas de crédito aconselhadas pelo banco — eles podem oferecer taxas mais favoráveis do que permanecer no rotativo.

Usar o cartão de crédito com responsabilidade significa tratá-lo como uma ferramenta — e não como dinheiro extra disponível sem limite. Pagar a fatura integralmente, manter controle dos gastos e ter uma reserva de emergência são pilares fundamentais.

O crédito rotativo, apesar de amparado por lei (com teto de juros), continua sendo uma via de custo elevado e de risco para sua saúde financeira. Se você já está endividado, agir com rapidez, negociar e reorganizar as finanças são passos essenciais.

Pensem nisso e até a próxima !

Ana Alves

@anima.consult

animaconsultoria@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante