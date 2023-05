Cartão de crédito e juros: o que preciso saber?

Muitas vezes recebemos a notícia de aumento da Taxa Selic, definida pelo Banco Central, de uma forma desconectada, ou seja, às vezes não enxergamos em que essa taxa de juros da Economia pode nos atingir. Parece algo distante de nosso dia a dia, mas, estamos muito enganados.

A taxa de Juros, hoje em 13,75% ao ano, é o balizador dos juros cobrados na Economia Brasileira em todas as movimentações de crédito e investimentos. Além de impactar no próprio preço dos alimentos que compramos todos os dias, na medida em que as indústrias e serviços também estão submetidas a esta taxa e acabam por encarecer o processo de produção, aumentando o preço final.

Este impacto é maior ainda quando analisamos o Cartão de Crédito. Sim: ele novamente, nosso companheiro de todos os dias, que permite a compra de vários objetos de desejo nossos, pelo parcelamento fácil e imediato.

Sendo bem utilizado, ele é um grande aliado. Para isso é importante que, em seu uso, tenhamos as seguintes responsabilidades: comprar o que conseguirei pagar; ficar atento aos parcelamentos que já foram feitos no cartão, para que a junção de várias compras não crie uma fatura assustadora e, principalmente, SEMPRE pagar o total da fatura. Eu disse SEMPRE.. E explico por que.

Quando deixo de pagar o total da fatura e decido pagar o mínimo, que normalmente é cerca de 15% da dívida, os outros 85% que não foram pagos começam a ser atualizados com juros e multas. Além disso, este valor pendente irá se acumular com o valor da próxima fatura.

Então, a conta não fecha: se antes você não conseguia pagar o total da fatura, como, no próximo mês, você conseguirá pagar o saldo que ficou do mês anterior e ainda a fatura do mês vigente? Simples assim para se entrar em uma maratona de dívidas.

E, por falar em juros, no Cartão de Crédito, eles podem chegar a 411% ao ano. Mas o que significa isso? Mais de 30% de juros mensais, valor extremamente elevado para um crédito pessoal. Ele é o número 1 no ranking dos maiores juros de crédito no Brasil.

Será que, quando utilizamos nosso cartão, temos esta consciência? Quais as cobranças de juros no meu cartão?Quais são os juros do cartão de crédito? Quando o consumidor deixa de pagar o valor inteiro de uma fatura, os juros do cartão de crédito começam a ser cobrados. São eles:

Juros do rotativo;

Juros de mora;

Multa por atraso;

Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF)

Se o cliente paga sua fatura total até a data do vencimento, nenhuma das taxas acima é cobrada. Agora, se houver atraso, elas estarão na conta. Isso acontece porque, assim como em qualquer operação de crédito, o consumidor paga um preço por conseguir dinheiro emprestado, mas arca com um preço ainda mais alto se atrasar na hora de devolver o valor.

Veja abaixo como são cobrados os juros do cartão de crédito:

Juros do rotativo

Quando se recebe a fatura do cartão de crédito, é possível visualizar o valor total a ser pago e também o valor mínimo. Caso se opte pelo pagamento do mínimo ou de uma quantia inferior ao total, o restante será considerado como crédito rotativo e passará a cobrar juros.

Em outras palavras, o banco emprestará mais dinheiro ao usuário, além do limite do cartão. O problema é que a taxa de juros rotativos não é regulamentada pelo Banco Central, o que significa que pode ser extremamente elevada.

Felizmente, em 2017, foi criada uma nova regra com o objetivo de prevenir o superendividamento dos usuários de cartões de crédito.

A partir dessa mudança, os juros do crédito rotativo do cartão só podem ser cobrados durante 30 dias. Após esse período, o montante em atraso precisa ser pago integralmente, sem a opção de efetuar o pagamento mínimo.

Multa por atraso

A multa por atraso é cobrada sobre cada mês em que o valor total da fatura deixou de ser pago. Se o cliente atrasar um ou vinte dias, terá que pagar o mesmo percentual, que é fixado em 2%. Ou seja, ela não é cobrada pela quantidade de dias, mas pelo mês fechado.

Juros de mora

Os juros de mora são cobrados sobre o tempo de atraso do pagamento da fatura. Pelo Código de Defesa do Consumidor, os juros também são limitados a até 1% ao mês.

IOF

O IOF é um imposto federal que é cobrado toda vez em que há uma transação financeira. Quando o pagamento da fatura atrasa, o valor que o consumidor usou comprando com o cartão será cobrado com os juros e encargos do crédito rotativo.

A alíquota do IOF varia de acordo com o tipo de operação. Em cobranças de empréstimo, como acontece com o cheque especial e o cartão, aplica-se 0,38% sobre o valor pendente, além de 0,0082% ao dia, até a quitação da dívida.

Demais cobranças

Além dos custos e serviços cobrados para o cliente ter o cartão de crédito disponível, as operadoras podem aplicar outras tarifas sem qualquer relação com as faturas em atraso. De acordo com o Banco Central, são:

Anuidade;

Uso do cartão para sacar dinheiro em espécie;

Pagar contas, como, boletos ou faturas de outros produtos e serviços;

Emissão de segunda via do cartão;

Emissão emergencial de segunda via;

Avaliação emergencial para aumentar o limite;

Envio de mensagem automática de movimentações com o cartão ou na conta vinculada;

Fornecimento do plástico de cartão em formato personalizado.

Ufa.. Realmente este dinheiro “plástico” e até “virtual” é um empréstimo muito caro se não cumprirmos as regras citadas. Cartão d e crédito pode ser seu aliado, mas também pode ser o seu calvário, tudo vai depender das suas escolhas.. como sempre.. Pense nisso.

