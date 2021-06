Registrato: organização e segurança das suas finanças

A revolução digital e os avanços do sistema financeiro promovem uma série de benefícios a sociedade. Entre as novidades recentes, o PIX, sem dúvida, é de grande impacto positivo. Em breve, o Open Banking mudará completamente nossa forma de relacionamento com as instituições financeiras.

Entre as ferramentas já disponíveis do sistema financeiro, o Registrato, administrado pelo Banco Central, permite aos cidadãos, pela internet, via celular ou computador, de forma gratuita e segura, acesso às informações sobre seus relacionamentos com as instituições financeiras, suas operações de crédito e câmbio.

E quais os benefícios do Registrato?

Vejo a organização e segurança de suas finanças como as principais vantagens no uso do Registrato.

Na ótica da organização, o Registrato ajudará a saber quantas e quais as chaves PIX estão cadastradas em seu nome; informará quais contas correntes, de pagamentos e investimentos estão ativas e encerradas; qual o saldo de dívidas a vencer, vencido e em prejuízo, inclusive cartão de crédito, e detalhado por instituição financeira.

Todas estas informações permitem ao cidadão ter um panorama de suas finanças, seja na perspectiva operacional, na medida em que permite visualizar quais contas e chaves PIX estão cadastradas, seja no endividamento, uma vez que é possível visualizar suas dívidas, de forma única e consolidada, e avaliar estratégias de pagamento mais eficientes para redução do montante de dívidas.

O Registrato é um instrumento poderoso contra fraudes no sistema financeiro, uma vez que o cidadão pode consultar a abertura de contas não autorizadas, examinar se existem empréstimos e financiamentos em seu nome e que não os reconhece, além de visualizar chaves PIX cadastradas indevidamente. Certamente, você já ouviu relatos de alguma pessoa próxima sobre isso ou mesmo se deparou com situações similares.

O Registrato pode te ajudar no controle de suas finanças, como consulta as chaves PIX e nível de endividamento, e ainda evitar uma série de problemas no sistema financeiro.

O cadastro é fácil e rápido. Pelo celular, a opção está disponível nos aplicativos das instituições financeiras: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander, Sicoob e Sicredi. Outras formas, como pelo computador e certificado digital, também estão disponíveis.

Conheça essa ferramenta do Banco Central, através do endereço https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato

Grande abraço e até a próxima semana!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.