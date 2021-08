Vojvoda monitora campanha do Fortaleza nos Aspirantes e avalia jogadores para o time principal

O Fortaleza faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro de Aspirantes em 2021. Em busca do título inédito, o clube encerrou a 1ª fase com o melhor ataque, a defesa menos vazada e a maior pontuação dentre os participantes. E o desempenho atraiu a atenção do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

O Diário do Nordeste apurou que o comandante acompanha os jogos do Sub-23 e avalia o desempenho dos atletas no torneio. A expectativa é de conceder oportunidade futura para os destaques na equipe principal, que hoje disputa a Série A e Copa do Brasil.

Campanha do Fortaleza nos Aspirantes:

Jogos: 8

Vitórias: 7 (Cuiabá, Figueirense, Grêmio, Juventude, Vitória, Ponte Preta e Ceará)

Empates: 1 (Corinthians)

Derrotas: 0

Aproveitamento: 90,6%

Gols marcados: 15

Gols sofridos: 3

O processo faz parte da maturação dos jogadores, sejam reforços ou revelações do clube. Com um departamento de mercado integrado às categorias de formação, a gestão realizou nove contratações para a base na atual temporada e trouxe nomes de potencial como Wandson, do Atlético-CE.

Artilheiros do Fortaleza nos Aspirantes:

Gustavo Coutinho: 8 gols

Vitor Ricardo: 2 gols

Wandson: 2 gols

Clisman: 1 gol

Erick Cunha: 1 gol

Assim, o plantel serve como laboratório de crescimento e avaliação. O técnico é Léo Porto, auxiliar fixo do time principal e com contato diário junto de Vojvoda. Em campo, adaptações ao já praticado na Série A são ensaiadas, como o uso de três zagueiros na formação titular.

Legenda: O Fortaleza utiliza o Aspirantes para testar jogadores e aumentar o nível técnico de nomes com potencial Foto: Samuel Andrade / Fortaleza

Dentre os destaques, atletas que possuem tempo de casa, passagem pelo profissional e são tratados como apostas para ascender ao profissional em definitivo. A lista pode incluir o goleiro Kennedy, o zagueiro João Paulo, o volante Geilson e o atacante Gustavo Coutinho.

Nova fase

Após o melhor desempenho na 1ª fase, o Fortaleza tem pela frente a nova etapa dos Aspirantes. O time cearense está em um grupo com quatro participantes e precisa ficar pelo menos na vice-liderança do chaveamento para avançar às semifinais.

Os rivais da Chave D são: Avai, Bahia e Bragantino. Os duelos ocorrem em rodadas de ida e volta.

Caso avance ao mata-mata, terá pela frente uma das equipes da Chave C, composta por Ceará, Figueirense, Corinthians e Grêmio. A estreia na 2ª fase está prevista para a próxima quinta-feira (19) contra o Avaí, às 15h, no CT Ribamar Bezerra.