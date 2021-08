Marcelo Paz elogia adaptação de Vojvoda em Fortaleza: "está ficando um pouquinho cearense"

Que o trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda tem sido um sucesso no Fortaleza Esporte Clube não é nenhuma novidade. Campeão cearense e 3º colocado na Série A do Brasileiro, surpreendendo as previsões iniciais, o profissional argentino também conta com uma boa adaptação ao clube, à cidade e à cultura cearense.

Em entrevista à Agência Estado, o presidente tricolor deu detalhes do processo de integração ao dia a dia na capital cearense.

Legenda: Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza Esporte Clube Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

"A torcida está encantada. O Vojvoda tira fotos com os torcedores quando vai às ruas e é uma pessoa interessada em aprender a cultura daqui. Não conheceu tanto a cidade porque os jogos não permitem, mas já foi à praia, frequentou restaurantes e gosta da culinária local", disse Marcelo Paz.

A personalidade amistosa do treinador de 46 anos e do estafe de argentinos também tem contribuído para a excelente adaptação do treinador.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Pensa num cara gente boa. Não só ele, mas o seu estafe também. Têm um diálogo muito bom e está ficando um pouquinho cearense. Está aprendendo até a contar piada."

Legenda: Vojvoda recebeu camisa do Fortaleza e posou para foto junto a Marcelo Paz Foto: Leonardo Moreira/ Fortaleza

Aulas de português

E a integração tem sido total. Nesses quatro meses de relação, o Fortaleza segue trabalhando para ampliar a sintonia com o atual treinador.

"A gente vai disponibilizar um professor de português para acelerar esse processo. A comunicação não foi problema em nenhum momento. Mas naturalmente, algumas palavras ele não conhece do português. E tem algumas coisas que ele fala, que o jogador pode não compreender", comentou o dirigente.

Semana aberta

Após um período com dois jogos por semana, o Fortaleza volta a ter pelo menos cinco dias de trabalho consecutivos, o que pode melhorar ainda mais o bom momento do clube.

A 4 jogos do fim do primeiro turno, o Tricolor do Pici enfrenta adversários mais 'acessíveis': Santos, Juventude, Cuiabá e Bahia, respectivamente. Se vencer pelo menos um dos confrontos ou empatar três já estabelecerá a melhor campanha de um time nordestino no primeiro turno do Brasileiro da Série A (pontos corridos).