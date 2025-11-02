Vitória do Ceará dá confiança na Série A e tem 5 pontos positivos para o Clássico-Rei

As vitórias também chegam em momentos imprescindíveis. Assim surge o triunfo alvinegro por 2 a 0 contra o Fluminense, neste domingo (2), na Arena Castelão, pela 31ª rodada da Série A. Às vésperas do Clássico-Rei, o Vovô reestabelece a confiança e ganha notícias boas para encarar o Fortaleza.

É fato: o resultado foi justo. A partida não foi de todo vistosa, mas o time alvinegro foi melhor durante toda a partida, conseguindo abrir o placar e depois administrando com um a mais em campo após a expulsão do zagueiro Ignácio. No fim, sofreu pouco e contou com brilhos de Galeano e Pedro Raul.

Por isso, retoma a moral e fica muito próximo do objetivo da permanência restando sete jogos. O Clássico-Rei será na próxima quinta (6), às 20h, pela 32ª rodada. E os quatro pontos positivos são:

Permanência muito encaminhada

Legenda: O Ceará tem sete pontos de vantagem da zona de rebaixamento na Série A Foto: reprodução / SrGoool

O Ceará está na 12ª posição, com 38 pontos. Com os resultados da 31ª rodada, o Vovô viu a distância para a zona de rebaixamento subir para sete. Logo, retoma a tranquilidade e encaminha a permanência na Série A restando sete jogos. Os matemáticos apontam a necessidade de cerca de 42 pontos para se garantir na 1ª divisão: restam apenas quatro com 21 ainda em disputa para o time. O detalhe é que uma vitória no Clássico-Rei poderia “resolver a vida” dentro do Brasileirão.

Pedro Raul reencontrou o gol

Legenda: Pedro Raul marcou o gol que decretou a vitória do Ceará contra o Fluminense Foto: Thiago Gadelha / SVM

Artilheiro do Ceará em 2025, Pedro Raul voltou a marcar e chegou ao 15º gol, sendo nove apenas na Série A. O centroavante não balançava as redes há três partidas e vinha sofrendo críticas da torcida. Assim, retoma a confiança em um momento crucial, ainda recebendo uma assistência de Vina, que também participou diretamente do 1º tento pelo clube alvinegro. A dupla deve atuar no Clássico-Rei.

Marcos Victor e Dieguinho deixaram o DM

Legenda: Marcos Victor foi titular e teve uma grande exibição contra o Fluminense Foto: Thiago Gadelha / SVM

Após quatro jogos de ausência, o zagueiro Marcos Victor e o volante Dieguinho deixaram o DM e foram relacionados para a partida contra o Fluminense. O defensor foi titular e teve grande exibição, sendo substituído aos 38 do 2º tempo. Já o meio-campo permaneceu o duelo no banco. Deste modo, não há nenhuma peça no departamento médico - o único desfalque é o zagueiro Marllon, suspenso.

Defesa retomou a solidez

Legenda: Com a defesa titular, o Ceará não foi vazado mais uma vez na Série A Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Ceará não teve a defesa vazada depois de quatro partidas. E foi justamente quando o técnico Léo Condé teve o quinteto titular de novo: o goleiro Bruno Ferreira, o lateral-direito Fabiano, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e os zagueiros Marcos Victor e Willian Machado. A última vez que tinham jogado juntos havia sido no triunfo anterior: 3x0 no Santos, na Arena Castelão. Logo, a equipe cresce defensivamente com o grupo reunido em campo e todos estão disponíveis no Clássico-Rei.

Fim do jejum de vitórias

Legenda: Galeano abriu o placar para a vitória do Ceará contra o Fluminense Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Ceará encerrou a pior sequência de resultados na Série A do Brasileiro às vésperas do Clássico-Rei. Antes da vitória contra o Fluminense, não vencia há quatro jogos: um empate (Sport) e três derrotas (Atlético-MG, Botafogo e Fluminense). Por isso, o Vovô retoma a moral e a confiança. De sobra, ainda voltou a vencer na Arena Castelão. Até o fim da competição, ainda tem pela frente: Fortaleza (C), Corinthians (F), Internacional (C), Mirassol (F), Cruzeiro (C), Flamengo (F) e Palmeiras (C).