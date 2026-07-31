Vina melhora desempenho após retorno ao elenco e merece ser titular do Ceará

O meia Vina foi reintegrado ao elenco do Ceará no início de junho. Afastado pelo então técnico Mozart, retornou ao plantel por uma decisão do departamento de futebol e se recuperou de uma lesão muscular na coxa em julho. Desde então, atuou em quatro jogos. A questão é: já merece ser titular?

No recorde, o treinador Daniel Paulista apostou na presença do atleta de 35 anos no último domingo (26), quando o Vovô venceu o São Bernardo por 4 a 3, fora de casa, pela 20ª rodada. Em campo, atuou por 85 minutos e marcou um dos gols do resultado positivo, sendo substituído por Melk no fim.

Antes disso, ficou no banco, mas foi acionado contra CRB (0x1), Athletic (0x0) e América-MG (1x1). Nessa última partida, inclusive, entrou no 2º tempo e marcou o tento que garantiu o empate alvinegro.

Números de Vina

Legenda: Vina teve desempenho positivo nos últimos quatro jogos Foto: divulgação / SVM

Titular na Série B

O próximo compromisso alvinegro é sexta-feira (7) contra a Ponte Preta, às 20h30, na Arena Castelão, pela 21ª rodada da Série B. Com um intervalo de mais de 10 dias até o novo confronto, Daniel Paulista tem tempo para definir a formação ideal e avaliar a melhor estratégia, o que deve mudar a formação titular.

Com a necessidade de redefinir as referências para encontrar um desempenho novo que consolide a reação na competição, com o distanciamento do Z-4, o camisa 29 deve ser uma das referências no novo compromisso. É o desafio da comissão, unindo remanescentes, jovens da base e reforços.

A concorrência na posição tem peças como Allano, Matheus Araújo, Melk e Lucas Mugni. É fato que formações com dois meias foram exploradas, o que permite escolhas como Vina e Melk. No entanto, a tendência é o uso do 4-3-3, e Vina se consolida como o armador pela característica ofensiva, o que o torna o artilheiro em 2026, com nove gols, além de quatro assistências até o momento.

Uma provável escalação teria: Richard; Bryan Borges, Éder, Júlio César e Sávio; João Gabriel, Pavani e Vina; Giulio, Nico Ferreira e Renzo López.