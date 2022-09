Últimos 10 jogos da Série A: o que Ceará e Fortaleza precisam contra Z4 e para vaga na Sul-Americana

A Série A do Brasileiro de 2022 está na reta final, restando apenas 10 rodadas. O cenário é decisivo para Ceará e Fortaleza buscarem fugir do rebaixamento e sonharem com uma classificação internacional. No momento, as equipes estão na parte de baixo da tabela, mas vivem situações opostas no returno.

Por isso, o foco deve ser no curto prazo, com o Brasileirão encerrado em 13 de novembro. No momento, o Vovô tem 31 pontos e ocupa a 16ª posição, enquanto o Leão tem 34, em 14º colocado.

Até o encerramento da 1ª divisão nacional, as equipes possuem uma série de confrontos diretos, com uma sequência de adversários na mesma faixa de tabela e também brigando contra o Z-4.

Pontuação contra rebaixamento

O “número mágico” para fugir do Z-4 é 45 pontos, média histórica para evitar o descenso na Série A. Com o andamento do torneio, a pontuação pode ser menor e depende da evolução das equipes.

No entanto, o caminho é alcançar esse índice. O Vovô precisa de mais 14 pontos, e o Leão precisa conquistar mais 11. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, a chance de queda com 45 é apenas 3,2%.

Pontuação para evitar o rebaixamento na Série A (UFMG)

45 pontos (3,2%) - o Ceará precisa de mais 14, e o Fortaleza deve ganhar 11.

44 pontos (12,1%)

43 pontos (29,6%)

42 pontos (52,8%)

Pontuação para Sul-Americana e Libertadores

As metas principais de Ceará e Fortaleza na Série A de 2022 são evitar o rebaixamento e classificar para um torneio internacional. Deste modo, devem subir na classificação e se aproximar do G-10. Hoje, as vagas na Sul-Americana são até o 12º colocado, enquanto na Libertadores são no G-6.

As classificações irão aumentar com a definição do campeão da Liberta, que tem Flamengo x Athletico-PR na final, e a possibilidade do São Paulo ficar com o título da Sula. Deste modo, Ceará e Fortaleza devem crescer na reta final.

Pontuação para classificação da Sul-Americana na Série A (UFMG)

49 pontos (89,2%)

48 pontos (69,9%) - o Ceará precisa de mais 17, e o Fortaleza deve ganhar 14.

47 pontos (42,2%)

46 pontos (17,9%)

Pontuação para classificação da Libertadores na Série A (UFMG)

58 pontos (94,5%)

57 pontos (85,5%) - o Ceará precisa de mais 26, e o Fortaleza deve ganhar 23.

56 pontos (69,5%)

55 pontos (47,8%)

