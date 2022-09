Classificação do returno da Série A mostra Ceará e Fortaleza opostos e alerta sobre Z-4; veja tabela

O returno da Série A de 2022 completou nove rodadas e apresentou momentos distintos de Ceará e Fortaleza, com um reflexo na tabela de classificação. O cenário traz uma projeção na reta final e liga o alerta sobre a zona de rebaixamento, com as equipes ainda brigando contra o Z-4 restando 10 jogos.

É fato: a classificação é feita do todo, as 38 rodadas. Historicamente, o returno é mais difícil, com mais adversáriso de alto nível focados apenas na Série A. No entanto, essa segunda metade de competição traz a projeção de momento e, quando é negativa, funciona como espiral ruim até o fim - deve ser revertida.

Legenda: Ceará e Fortaleza estão em cenários opostos no returno da 1ª divisão Foto: reprodução / SrGoool

A perspectiva do 2º turno, todavia, traz a ascensão tricolor. Lanterna no fim do 1º turno, o Fortaleza tem aproveitamento de 70,4% no returno, com seis vitórias, um empate e duas derrotas: é o 3º melhor. Assim, ainda sofre o legado do início péssimo na 1ª divisão nacional.

Já o Ceará caminha na parte de baixo desde a virada de turno. Da briga para entrar no G-10, quando encerrou o 1º turno em 12º, o Vovô não conseguiu evoluir em rendimento no returno, onde teve apenas uma vitória, quatro empates e quatro derrotas: é o 17º pior colocado no recorte do 2º turno, com o aproveitamento de 25,9%.

Returno de Ceará e Fortaleza na Série A

Jogos: 9 | 9

Vitórias: 4 | 1

Empates: 2 | 4

Derrotas: 2 | 4

Aproveitamento: 25,9% | 70,4%

Gols feitos: 6 | 13

Gols sofridos: 10 | 8

Alerta do Z-4

A distância do Ceará para a zona de rebaixamento é de apenas um ponto. O time está em 16º, com 31. O Fortaleza tem quatro pontos de vantagem, estando em 14º, com 34. Assim, no pior cenário, o Vovô pode entrar no Z-4 na 29ª rodada, com o Leão ficando mais próximo se não conquistar pontos.

Restando 10 jogos, o cenário é árduo até os ‘mágicos 45 pontos’, que garantem a permanência na 1ª divisão. Hoje, há 30 em disputa, com o Alvinegro de Porangabuçu precisando de 14, enquanto o Tricolor tem a missão de somar mais 11.

No melhor cenário, em caso de consolidação de uma arrancada, há margem para brigar até pela Sul-Americana. O cenário será definido entre outubro e novembro, com anos de planejamento. São tempos de mudança de postura e soma de pontuação para a sequência do futebol cearense na elite.

Classificação geral

Legenda: Na classificação geral, Ceará e Fortaleza estão fora da zona de rebaixamento Foto: reprodução / SrGoool