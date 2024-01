Treino aberto do Ceará tem testes de Mancini em coletivo; confira as escalações e os destaques

A torcida do Ceará marcou presença no 1º treino aberto do clube na temporada de 2024, realizado neste sábado (13), no estádio Presidente Vargas (PV). Ao todo, 14.194 torcedores alvinegros estiveram presentes, demonstraram apoio ao novo elenco e também acompanharam um coletivo, que serviu para apresentar os reforços e testar escalações sob o comando de Vagner Mancini.

A formação principal foi a 4-3-3, com o time de colete verde vencendo o sem por 3 a 1. Com dois períodos de 35 minutos, os atacantes Saulo Mineiro, duas vezes, e Facundo Castro marcaram para a equipe vitoriosa, enquanto Ramon Menezes descontou após cobrança de escanteio.

A escalação de colete tinha: Fernando Miguel; Richardson, Lucas Ribeiro, David Ricardo e Matheus Baia; Lourenço, Recalde e Aylon; Erick Pulga, Facundo Castro e Saulo. Apesar de improvisações na lateral-direita e no meio-campo, essa foi a equipe que teve mais consistência na atividade.

Legenda: Escalação do Ceará com colete Foto: reprodução / Lineup11

O outro grupo contou com: Richard, Léo Rafael, Ramon Menezes, Matheus Felipe e Paulo Victor; Lucas Mugni, Bruninho e Guilherme Castilho; Janderson, Barletta e Facundo Barceló. Na etapa final, jovens das categorias de base foram incorporados, assim como o goleiro Bruno Ferreira.

Legenda: Escalação do Ceará sem colete Foto: reprodução / Lineup11

Dos 12 contratados pelo Vovô, o único que não entrou em campo foi o lateral-direito Raí Ramos. O defensor participou da primeira parte do treino, com 1x1 para finalização, e também de exercícios à beira do campo, sendo preservado após desconforto na coxa direita. Quando o coletivo começou, apenas fez corridas em volta do gramado.

Legenda: A torcida do Ceará marcou presença no PV para o treino aberto Foto: Thiago Gadelha / SVM

Destaques do treino

O momento da temporada é inicial, de ganho técnico e coletivo. Com a ausência de volantes, apenas Richardson no elenco, as formações ficaram muito ofensivas, cheias de atacantes. Assim, os enfrentamentos e as investidas eram facilitadas, e quem estava melhor fisicamente se sobressaiu.

O paraguaio Recalde chamou atenção pela movimentação ofensiva e a disposição na defesa. O uruguaio Facundo Castro também apareceu bem, com um gol e uma assistência, aberto na direita. Para completar, Fernando Miguel foi exigido e conseguiu realizar intervenções importantes.

Dentre os remanescentes no grupo, Erick Pulga, com duas assistências, e Saulo Mineiro, com dois gols, participaram bem da partida pelo time de colete. Do outro lado, Castilho conseguiu se destacar nas bolas paradas, sempre cobrando falta e escanteio, que originou o gol de Ramon Menezes.

Vale ressaltar que o zagueiro Matheus Felipe, o meia Bruninho e o atacante Facundo Castro sentiram o peso da atividade e foram substituídos após o intervalo. A estreia do Ceará em 2024 será contra o Maracanã, no próximo domingo (21), às 17h30, no PV, pelo Campeonato Cearense.

