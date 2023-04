Times de futebol mais caros do mundo em 2023; veja ranking e folhas salariais

O Paris Saint-Germain (PSG) é o clube com a maior folha salarial do mundo na temporada de 2023. Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o time de Neymar, Messi e Mbappé desembolsa € 729 milhões (cerca de R$ 4 bilhões) por ano com os jogadores, se tornando também a equipe de futebol mais cara da história.

O trio de astros, inclusive, é o grande responsável, aparecendo no top-4 de principais salários da modalidade. Com um investimento árabe, principalmente do Catar, o PSG acumula mais estrelas, como o zagueiro Sergio Ramos e o goleiro Donnarumma, e tem o sonho de se tornar campeão da Liga dos Campeões - um título inédito.

A ranking dos times mais caros é completado por Real Madrid e Barcelona, respectivamente. O futebol da Inglaterra também aparece forte, com cinco clubes no top-10 das folhas salariais. Veja a lista das principais folhas salariais dos elencos do futebol mundial, com o PSG na frente:

Elencos de futebol mais caros do mundo em 2023

1 - Paris Saint-Germain (FRA): € 729 milhões (cerca de R$ 4 bilhões)

Legenda: Mbappé é uma das principais estrelas do Paris Saint-Germain (PSG) Foto: Patrick Hertzog / AFP

2 - Real Madrid (ESP): € 519 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões)

Legenda: O atacante francês Benzema é o principal goleador do Real Madrid Foto: divulgação / Real Madrid

3 - Barcelona (ESP): € 457 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões)

Legenda: Com duas bolas de ouro, o polonês Lewandowski se tornou o grande astro do Barcelona Foto: Pau Barrena / AFP

4 - Manchester United (ING): € 453 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões)

Legenda: O Manchester United se fortaleceu com a chegada de reforços como Weghorst e Casemiro Foto: Jorge Guerrero / AFP

5 - Liverpool (ING): € 432 milhões (cerca de R$ 2,4 bilhões)

Legenda: O atacante Salah é o grande destaque do elenco do Liverpool Foto: Lindsey Parnaby / AFP

6 - Manchester City (ING): € 418 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões)

Legenda: O norueguês Erling Haaland é um dos principais artilheiros do futebol mundial Foto: divulgação / Manchester City

7 - Chelsea (ING): € 457 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões)

Legenda: O experiente zagueiro Thiago Silva é uma dos trunfos defensivos do Chelsea Foto: Glyn Kirk / AFP

8 - Bayern de Munique (ALE): € 349 milhões (cerca de R$ 1,9 bilhão)

Legenda: O senegalês Mané é a principal contratação do Bayern de Munique para 2022-2023 Foto: AFP

9 - Juventus (ITA): € 337 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão)

Legenda: O atacante argentino Di Maria chegou na Juventus para a temporada 2022-2023 Foto: divulgação / Juventus

10 - Arsenal (ING): € 251 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão)

Legenda: Gabriel Jesus trocou o Manchester City pelo Arsenal na temporada 2022-2023 Foto: divulgação / Arsenal