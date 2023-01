Jogadores mais bem pagos do mundo em 2023; veja ranking e salários

A chegada do atacante português Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, da Arábia Saudita, o tornou o jogador de futebol mais bem pago do mundo. Segundo a Forbes, o atleta receberá quase US$ 200 milhões (R$ 1,07 bilhão) por ano, ultrapassando astros como Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain (PSG).

O francês tem o maior salário fixo, mas é superado por CR7 por conta dos ganhos de publicidade, ficando na 2ª posição do ranking mundial. O curioso é que os demais companheiros de PSG, o argentino Lionel Messi e o brasileiro Neymar, fecham o Top-4 nesse cenário de jogadores bilionários.

O contrato de Cristiano Ronaldo no futebol árabe é até 2025, quando completará 40 anos. O plano é transformá-lo em um embaixador do país na campanha de sede da Copa de 2030 - caminho similar ao do Catar, que realizou aportes no PSG e ganhou visibilidade na candidatura para o Mundial de 2022.

O fato: um dos principais jogadores da história recente do futebol estará na Arábia Saudita. Seja como holofote ou em campo, CR7 escreve mais um capítulo no esporte. Veja abaixo a lista dos principais salários (de momento) do futebol mundial, com o português na frente:

Jogadores de futebol mais bem pagos do mundo em 2023

1 - Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr/KSA: U$ 200 milhões (sendo R$ 110 mi em publicidade)

Legenda: Cristiano Ronaldo será a principal estrela do futebol árabe em 2023 Foto: divulgação / Al-Nassr

2 - Mbappé, do PSG/FRA: U$ 128 milhões (sendo U$ 18 mi em publicidade)

Legenda: Mbappé é uma das principais estrelas do Paris Saint-Germain (PSG) Foto: Patrick Hertzog / AFP

3 - Messi, do PSG/FRA: U$ 120 milhões (sendo U$ 55 mi em publicidade)

Legenda: O argentino Lionel Messi foi contratado pelo Paris Saint-Germain na temporada 2021-2022 Foto: Jack Guez / AFP

4 - Neymar, do PSG/FRA: U$ 87 milhões (sendo U$ 32 mi em publicidade)

Legenda: Neymar é uma das principais referências do futebol mundial Foto: Franck Fife / AFP

5 - Salah, do Liverpool/ING: U$ 53 milhões (sendo U$ 18 mi em publicidade)

Legenda: O atacante Salah é o grande destaque do elenco do Liverpool Foto: Lindsey Parnaby / AFP

6 - Haaland, do Manchester City/ING: U$ 39 milhões (sendo U$ 4 mi em publicidade)

Legenda: O norueguês Erling Haaland é um dos principais artilheiros do futebol mundial Foto: divulgação / Manchester City

7 - Lewandowski, do Barcelona/ESP: U$ 35 milhões (sendo U$ 8 mi em publicidade)

Legenda: Com duas bolas de ouro, o polonês Lewandowski se tornou o grande astro do Barcelona Foto: Pau Barrena / AFP

8 - Hazard, do Real Madrid/ESP: U$ 31 milhões (sendo U$ 4 mi em publicidade)

Legenda: Hazard foi a principal contratação do Real Madrid na temporada de 2019 Foto: AFP

9 - Iniesta, do Vissel Kobe/JAP: U$ 30 milhões (sendo U$ 5 mi em publicidade)

Legenda: Iniesta é um dos maiores ídolos do futebol espanhol Foto: AFP

10 - De Bruyne, do Manchester City/ING: U$ 29 milhões (sendo U$ 4 mi em publicidade)

Legenda: O belga De Bruyne é a principal estrela do Manchester City, vice da última Liga dos Campeões Foto: AFP