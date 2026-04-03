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Tabela da Série B após a 2ª rodada aumenta pressão em Ceará e Fortaleza; veja

Os times cearenses voltam a campo neste sábado (4)

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Alexandre Mota
Legenda: Ceará e Fortaleza disputam a Série B do Brasileiro de 2026
Foto: Thiago Gadelha / SVM

A 2ª rodada da Série B de 2026 foi concluída na última quinta-feira (2), com a vitória do Operário-PR por 2 a 1 contra o São Bernardo-SP. Assim, um melhor panorama da competição foi apresentado, ressaltando ainda mais o início ruim de Ceará e Fortaleza. A dupla ainda não venceu e aumenta a pressão para uma recuperação no torneio neste sábado (4), quando começa a 3ª rodada.

É evidente que os resultados iniciais não definem necessariamente o desfecho na briga pelo acesso, mas ligam o alerta para a falta de rendimento. Além disso, a 2ª divisão parece extremamente equilibrada na atual temporada, com times favoritos como Sport, Novorizontino e Juventude também sem vitórias. Dos 10 jogos realizados na 2ª rodada, por exemplo, seis terminaram empatados.

Pelo regulamento, se a Série B encerrasse hoje, os dois que iriam subir direto seriam Botafogo-SP e Avaí. Já Operário-PR, Londrina, Goiás e Athletic-MG iriam para os playoffs. Confira abaixo todos os resultados, a classificação geral de momento e também os confrontos da 2ª rodada da competição.

Classificação da Série B de 2026

Resultados da 2ª rodada da Série B de 2026

  • Juventude 0x0 Novorizontino
  • Fortaleza 0x0 Cuiabá
  • América-MG 1x2 Botafogo-SP
  • Londrina 2x2 Goiás
  • Atlético-GO 1x2 Náutico
  • Sport 1x1 Vila Nova
  • Ponte Preta 1x1 Ceará
  • Criciúma 1x1 Athletic-MG
  • CRB 0x1 Avaí
  • São Bernardo-SP 1x2 Operário-PR

Jogos da 3ª rodada da Série B de 2026

  • 04.04 (sábado) - Fortaleza x Juventude | Arena Castelão, às 16h
  • 04.04 (sábado) - Náutico x Ponte Preta | Aflitos, às 18h
  • 04.04 (sábado) - Cuiabá x Ceará | Arena Pantanal, às 18h
  • 04.04 (sábado) - Vila Nova x Atlético-GO | OBA, às 20h
  • 04.04 (sábado) - Londrina x Sport | VGD, às 20h30
  • 05.04 (domingo) - Avaí x Operário-PR | Ressacada, às 16h
  • 05.04 (domingo) - Novorizontino x CRB | Jorge Ismael de Biasi, às 18h
  • 05.04 (domingo) - Athletic-MG x América-MG | Arena Sicredi, às 20h
  • 05.04 (domingo) - Botafogo-SP x São Bernardo-SP | Santa Cruz, às 20h30
  • 06.04 (segunda) - Goiás x Criciúma | Serrinha, às 21h

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