Sul-Americana de 2022 inicia disputa da 1ª fase; veja jogos e premiação do Ceará no torneio

A Copa Sul-Americana da temporada de 2022 tem início nesta terça-feira (8) com as rodadas das fases preliminares. Assim, um dos principais torneios de clubes da América do Sul começa, com o Ceará representando o futebol cearense na competição.

Por conta do regulamento, o Vovô garantiu uma vaga direta para a fase de grupos pelo segundo ano consecutivo. O sorteio dos adversários será apenas no dia 23 de março, mas o time já possui a premiação definida.

Para a Sula, o prêmio na fase de grupos é de US$ 300 mil por jogo em casa, que é a etapa em que o Ceará inicia. Como são três jogos com mando, o Alvinegro de Porangabuçu fatura, no mínimo, R$ 4,5 milhões.

PREMIAÇÃO DA COPA SUL-AMERICANA DE 2022

Fase 1: US$ 225 mil por jogo como mandante (cerca de R$ 1,1 milhão).

Fase de grupos: US$ 300 mil por jogo em casa, 3x. (cerca de R$ 4,5 milhões).

Oitavas de final: US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões).

Quartas de final: US$ 600 mil (cerca de R$ 3 milhões).

Semifinal: US$ 800 mil (cerca de R$ 4 milhões).

Vice-Campeão: US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,1 milhões).

Campeão: US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões).

Legenda: O Ceará vai disputar a fase de grupos da Copa Sul-Americana pelo 2º ano consecutivo Foto: Thiago Gadelha / SVM

Ao todo, 32 equipes se enfrentam em jogos de ida e volta, pela etapa eliminatória, em busca de classificação à fase de grupos. Os confrontos da 1ª fase da Copa Sul-Americana ocorrem entre os dias 8, 9 e 10 (ida) e 15, 16 e 17 de março (volta).

A abertura é formada por cinco partidas: Royal Peri (BOL) x Oriente Petrolero (BOL); Sol de América (PAR) x General Caballero (PAR); Estudiantes de Mérida (VEN) x Metropolitanos (VEN); Ñublense (CHI) x Unión La Calera (CHI) e Cienciano (PER) x Melgar (PER).

Confrontos de ida da 1ª fase da Copa Sul-Americana

Jogos desta terça-feira (8)

Royal Peri (BOL) x Oriente Petrolero (BOL) | 19h15, no El Tahuichi..

Sol de América (PAR) x General Caballero (PAR) | 19h15, no Defensores Del Chaco.

Estudiantes de Mérida (VEN) x Metropolitanos (VEN) | 19h15, no Metropolitano de Mérida.

Ñublense (CHI) x Unión La Calera (CHI) | 21h30, no Chillán.

Cienciano (PER) x Melgar (PER) | 21h30, no Garcilaso De La Vega.

Jogos desta quarta-feira (9)

Liverpool (URU) x River Plate (URU) | 19h15, no Centenário.

Independiente Medellín (COL) x América de Cali (COL) | 21h30, no Atanasio Girardot.

Mushuc Runa x LDU (EQU) | 21h30, no Bellavista.

Ayacucho x Sport Boys (PER) | 21h30, Huancayo.

Jogos desta quinta-feira (10)