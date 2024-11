Série A pode ter G-9 e 15 clubes classificados para torneios internacionais; veja cenário

A Série A de 2024 pode ter um acréscimo de clubes brasileiros classificados para competições internacionais de 2025. Com o bom desempenho nacional na Copa Sul-Americana e Libertadores, além do Flamengo como campeão da Copa do Brasil, o G-6 virou um G-7 e ainda pode aumentar.

No início da competição, o país concede vaga para a Libertadores aos seis primeiros colocados da tabela de classificação. No entanto, o Flamengo, atual 5º colocado, ganhou a Copa do Brasil, que também garante vaga na Liberta com o título. Logo, se ampliou mais um espaço na zona.

Legenda: A Série A do Brasileiro de 2024 pode distribuir até 15 vagas para competições internacionais Foto: reprodução / SrGoool

O número pode aumentar, pois no dia 23 de novembro ocorre a final da Sul-Americana de 2024 entre Cruzeiro x Racing-ARG, no estádio La Nueva Olla, no Paraguai. Nesse momento, os mineiros estão na 7ª posição da Série A, a última do G-7. Caso conquistem o título internacional, também garantem vaga para a próxima Libertadores, o que poderia transformar o G-7 em G-8 se o clube permanecer na posição atual ou até subir na tabela de classificação do Brasileirão, ampliando então as vagas.

Já no dia 30 de novembro há outra brecha de ampliação, com a final da Libertadores de 2024 entre dois brasileiros: Botafogo x Atlético-MG, às 17h, no Monumental de Núñez, na Argentina. Os cariocas lideram a Série A, enquanto o Galo aparece na 11ª colocação. Seguindo a distribuição de vagas, caso o Botafogo seja o campeão, transformaria o eventual G-8 em um G-9 com o foco na Liberta. Se fosse o time mineiro, o aumento só se confirmaria em uma eventual subida da equipe na tabela da Série A.

Como impacta na Sul-Americana?

Com o aumento das vagas na Libertadores na Série A, há um aumento também na Sul-Americana. No modelo inicial (G-6), os seis primeiros vão para a Liberta, enquanto do 7º até o 12º da tabela de classificação se garantem na Sula. Logo, existir um G-7, G-8 ou G-9 também amplia essa zona.

Com o G-7, do 8º ao 13º colocados vão para a Sula. Esse movimento é gradual, ou seja, em caso de G-8, os classificados são do 9º ao 14º. Já no G-9, as vagas ficariam entre o 10º e o 15º da tabela.

Deste modo, no melhor dos cenários, apenas o 16º ficaria sem uma vaga para uma competição internacional, enquanto o 17º, 18º, 19º e 20º fechariam a zona de rebaixamento (Z-4) e estariam com uma vaga para a Série B de 2025. Logo, os impactos na tabela do Brasileirão ainda não encerraram e dependem agora dos resultados de outras competições.