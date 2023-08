Saulo Mineiro brilha em retorno ao Ceará; veja números da estreia

O atacante Saulo Mineiro brilhou na reestreia pelo Ceará. No retorno ao clube, foi titular e marcou o gol da vitória contra o ABC por 1 a 0, neste domingo (6), na Arena Castelão, pela Série B, concentrando as ações ofensivas.

Ao todo, foram 68 minutos - substituído no 2º tempo para a entrada de Erick Pulga. Em busca do melhor momento físico, atuou como ponta esquerda e teve grande atuação no 1º tempo, quando marcou um gol, teve outro anulado pelo árbitro de vídeo (VAR) e ainda carimbou o travessão.

Assim, chamou a responsabilidade e trouxe uma dinâmica importante no ataque. A abertura do placar foi aos 4, ao receber lançamento de Bruno Ferreira, fazer tabela com Bissoli, invadir a área e marcar um golaço. A posição, que atravessa momento de instabilidade, ganha a nova opção.

No geral, Saulo acumulou duas finalizações, teve 82% de acerto nos passes e acertou todas as bolas longas. Na parte defensiva, contribuiu com a recomposição e ganhou quatro de seis duelos no chão, além de dois desarmes.

O atacante foi vendido em 2021 ao Yokohama-JAP, e agora retornar do futebol japonês. O Vovô investiu US$ 600 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões), com um contrato até o fim de 2026.

Saulo Mineiro contra o ABC (SofaScore)

Minutos: 68

Gol: 1

Gol anulado: 1

Finalização no gol: 1

Finalização para fora: 1

Dribles: 1/2

Toques: 25

Passes certos: 82%

Impedimento: 1

Desarmes: 2

Duelos no chão: 4/6