Santos x Vitória-BA é decisivo para Ceará e Fortaleza na Série A; entenda cenário

O Santos encara o Vitória-BA nesta segunda-feira (20) em um jogo decisivo para o futebol cearense na Série A. A partir das 21h30, na Vila Belmiro, as equipes se enfrentam na luta pela permanência, e o resultado pode sacramentar mais o rebaixamento do Fortaleza e também mudar a luta do Ceará.

Isso por conta da tabela de classificação. O Santos é o primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º, com 31 pontos, enquanto o Vitória-BA aparece logo atrás, em 17º, com 28. Logo, um triunfo paulista abre a margem para seis, enquanto a derrota iguala os pontos e acirra mais a briga no Z-4.

Legenda: Santos e Vitória-BA se enfrentam pela 29ª rodada da Série A de 2025 Foto: reprodução / SrGoool

Com derrotas na 29ª rodada, os representantes cearenses viram esse duelo se tornar crucial. No sábado (18), o Fortaleza perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, e seguiu na 18ª colocação, com 24 pontos. Já o Ceará foi superado pelo Botafogo por 2 a 0, na Arena Castelão, no domingo (19), e caiu para a 13ª colocação, mantendo 35 pontos.

Resultado pode definir rebaixamento do Fortaleza

A distância do Fortaleza para o Santos, o primeiro time fora do Z-4, é de sete pontos. Restando apenas 10 jogos, o time tricolor pode ver essa distância subir também para 10 em caso de vitória do Peixe, que subiria para 35 pontos, deixando o Atlético-MG, com 34. Assim, um resultado positivo paulista praticamente define o rebaixamento, visto que os próximos compromissos são diante do Flamengo (em casa) e do próprio Santos (fora).

Já um triunfo do Vitória-BA deixaria também seria danoso, visto que o rubro-negro baiano subiria para 31, abrindo sete do Fortaleza. Em contrapartida, a distância para sair do Z-4 seria a mesma pontuação. Logo, de fato, o melhor caminho é um empate na Vila Belmiro.

Resultado pode colocar o Ceará na luta contra o rebaixamento

O Ceará tem sete de distância para o Z-4, que é aberto pelo Vitória-BA, com 28. Deste modo, em caso de triunfo baiano, a margem de segurança diminui para quatro, o que seria um risco na reta final do Brasileirão, colocando novamente a equipe cearense na luta contra o rebaixamento.

Deste modo, na ótica alvinegra, a melhor alternativa é uma vitória do Santos. Sim, o Peixe subiria para 35 e se aproximaria da pontuação do Vovô, mas esse placar não reduz essa distância da zona, segurando então o Vitória-BA junto de Sport, Juventude e Fortaleza como principais postulantes do descenso. O empate também pode ser positivo.

Resultados da 29ª rodada da Série A