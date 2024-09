Santos deseja mudar local de jogo contra o Ceará na Série B; entenda

A diretoria do Santos trabalha para mudar o local da partida contra o Ceará na Série B de 2024, marcada para o dia 22 de outubro. O objetivo é tirá-lo da Vila Belmiro, na baixada santista, e levá-lo para São Paulo, preferencialmente no Pacaembu. O clube deseja reinaugurar o estádio nesse jogo.

O confronto seria válido pela 33ª rodada da competição. Restando 10 partidas até o fim do torneio, o Peixe aparece na vice-liderança, com 50 pontos, enquanto a equipe cearense é a 7ª colocada, com 42.

Legenda: O estádio do Pacaembu passa por um processo de modernização e será reinaugurado em breve Foto: divulgação

A alteração tem como objetivo ampliar a capacidade de público como mandante. Na Vila Belmiro, a carga é de aproximadamente 16 mil, que poderia ser aumentada para até 25 mil com o Pacaembu.

Fechado desde 2020, o equipamento esportivo passou por uma grande reformulação, com redução de público e construção de uma área comercial interna. Outros clubes como São Paulo e Cruzeiro também demonstram interesse em utilizar essa praça durante 2024, além de empresas de shows.

Situação difícil

Apesar do interesse santista, a chance de mudança de local em Santos x Ceará é remota. Para ser liberado, o Pacaembu ainda deve finalizar parte das reformas e ter laudos de vistoria aprovados, segundo o ge. Independente da situação, a gestão santista trabalha nos bastidores pela aprovação.

O estádio recebeu a Taça das Favelas no último fim de semana e tem eventos testes marcados para dezembro. Até agora, a reinauguração com jogos oficiais de futebol está prevista para ser em 2025.