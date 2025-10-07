Returno da Série A tem Atlético-MG na lanterna, Ceará no G-10 e Fortaleza fora do Z-4; veja

A Série A de 2025 caminha para o fim com muita disputa em jogo. Restando 11 rodadas, sem incluir as partidas atrasadas, o panorama atual da classificação é uma balanço de toda a competição, mas não reflete o momento dos times. Assim, o Diário do Nordeste mostra como está a tabela do returno.

O lanterna, nesse caso, é o Atlético-MG. O Galo somou apenas cinco pontos em oito partidas - na tabela normal, aparece na 15ª colocação. A zona de rebaixamento do returno é complementada por por: Sport (7), Santos (7) e Juventude (6). O Fortaleza, hoje vice-lanterna, é 13º colocado do returno.

Outro representante cearense, o Ceará aparece exatamente na 10ª colocação nas duas tabelas. A manutenção é um reflexo da campanha consistente e linear, assim como os principais postulantes ao título nacional, que seguem nas mesmas posições: Palmeiras (1º), Flamengo (2º) e o Cruzeiro (3º).

Atualmente na 11ª colocação, o Vasco atravessa grande fase e, no returno, aparece no G-4. Confira abaixo toda a tabela de classificação do returno e também a pontuação regular de cada time.

Classificação do returno da Série A de 2025

Legenda: Classificação do Returno da Série A de 2025 Foto: reprodução / SrGoool

Classificação normal da Série A de 2025