Racing x Colo-Colo hoje pela Libertadores: qual o melhor resultado para o Fortaleza?

O Racing-ARG enfrenta o Colo-Colo-CHI nesta quarta-feira (14), no El Cilindro, em Buenos Aires, pela 5ª rodada do Grupo E da Libertadores. Após o empate sem gols entre Fortaleza e Atlético Bucaramanga-COL na Arena Castelão, o resultado de logo mais pode impactar na tabela de classificação e gera uma questão: qual o melhor placar para o Leão seguir sonhando com a vaga?

No momento, o time cearense está na liderança provisória, com oito pontos. Os argentinos estão em 2º, com sete, enquanto os colombianos são o 3º, com seis, e os chilenos são lanternas, com dois.

Legenda: O Fortaleza está na liderança provisória do Grupo E da Libertadores de 2025 Foto: reprodução / SrGoool

Logo, de forma imediata, o Fortaleza pode perder a 1ª posição. Por isso, há muitos desdobramentos por conta de um resultado. Além disso, a partida também pode decretar a eliminação do Colo-Colo.

O Diário do Nordeste mostra as consequências do resultado de Racing x Colo-Colo. Na última rodada, dia 29 deste mês, quinta-feira, às 21h30, o Fortaleza encara o Racing, no El Cilindro, na Argentina, e o Atlético Bucaramanga enfrenta o Colo-Colo, na Monumental de Santiago, no Chile.

Racing x Colo-Colo: qual o melhor resultado para o Fortaleza

Vitória do Racing

Em caso de vitória do Racing, os argentinos assumem a liderança, com 10 pontos, e confirmam a classificação às oitavas de final da Libertadores. Além disso, também eliminam o Colo-Colo. Deste modo, chegam para a última rodada com o objetivo de confirmar a 1ª posição contra o Fortaleza, em casa. Em contrapartida, os chilenos devem enfrentar o Atlético Bucaramanga-COL, concorrente do Leão na briga por uma vaga no mata-mata, já desmobilizados por não possuírem chance de avançar.

Vitória do Colo-Colo

Em caso de vitória do Colo-Colo, o Fortaleza segue como líder do Grupo E, enquanto os chilenos reaparecem na briga por uma vaga, seja nas oitavas da Libertadores ou nos playoffs da Copa Sul-Americana, ao atingir cinco pontos - os argentinos estariam em 2º, com sete. Assim, aumentaria a pressão do Racing por um resultado positivo no confronto em casa contra o Leão, mas também alimentaria mais esperança para o Colo-Colo no embate com o Atlético Bucaramanga, no Chile.

Empate em Racing x Colo-Colo

Em caso de empate, o Racing iguala a pontuação do Fortaleza (8) e assume a liderança do Grupo E pelo saldo de gols. Deste modo, o embate entre as equipes poderia render a eliminação de um dos dois na Libertadores, se o Atlético Bucaramanga vencer o Colo-Colo. Já os chilenos não teriam mais chance de chegar às oitavas, mas teriam duelo direto com os colombianos pelos playoffs da Sula.

Racing x Colo-Colo: onde assistir?

A partida terá transmissão ao vivo no canal ESPN 3 (TV Fechada), e no Disney+ (serviço de streaming).

Racing x Colo-Colo: prováveis escalações

Racing : Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa e Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra e Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez e Luciano Vietto. Técnico: Gustavo Costas.

: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa e Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra e Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez e Luciano Vietto. Técnico: Gustavo Costas. Colo-Colo: Brayan Cortés; Mauricio Isla, Alan Saldivia, Sebastián Vegas e Daniel Gutiérrez; Esteban Pavez, Arturo Vidal, Claudio Aquino; Marcos Bolados, Javier Correa e Lucas Cepeda. Técnico: Jorge Almirón.

Racing x Colo-Colo: ficha técnica