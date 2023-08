Qual o projeto esportivo do Ceará?

O Ceará demitiu Guto Ferreira e caminha para o 4º treinador na temporada. Em 2022 foram cinco técnicos, terminando com o interino Juca Antonello efetivado no cargo e o rebaixamento à Série B. A questão é: o problema é realmente o comando técnico da instituição? Qual o projeto esportivo?

Os últimos anos se intensificaram pela falta de sucesso em campo, independente do perfil do profissional. Hoje, não há uma perspectiva sobre qual o DNA tático, o que se espera da equipe.

Na Série B, passaram três técnicos, cada um com um tipo de trabalho (Morínigo, Eduardo Barroca e Guto). Do defensivo ao proativo, o caminho não foi encontrado, e o time ficou estagnado na 11ª posição, com 35 pontos, e apenas 6% de chance de acesso. O Ceará virou uma máquina de demitir treinador.

Técnicos do Ceará entre 2022 e 2023

Guto Ferreira (chegada: 29 de junho | saída: 29 de agosto de 2023)

Eduardo Barroca (chegada: 24 de abril | saída: 22 de junho de 2023)

Gustavo Morínigo (chegada: 22 de novembro de 2022 | saída: 24 de abril de 2023)

Juca Antonello (chegada: 29 de outubro de 2022 | saída: 26 de novembro de 2022)

Lucho González (chegada: 24 de agosto de 2022 | saída: 28 de outubro de 2022)

Marquinhos Santos (chegada: 12 de junho de 2022 | saída: 14 de agosto de 2022)

Dorival Júnior (chegada: 28 de março de 2022 | saída: 9 de junho de 2022)

Tiago Nunes (chegada: 30 de agosto de 2021 | saída: 25 de março de 2022)

Legenda: Guto Ferreira é demitido do Ceará após empate para o Tombense Foto: Kid Júnior / SVM

Assim, o problema é estrutural. Faz parte da hierarquia institucional. Como ser atrativo para um grande trabalho quando o tempo médio do cargo é de apenas três meses? Qual o alicerce desse projeto? Onde o Vovô quer ir?

As perguntas convergem para a gestão alvinegra. Não pela falta de planejamento, mas pela condução dos momentos-chave do ano. Um novo comandante será efetivado, mas a instituição deve consolidar um norte o quanto antes para retomar o caminho.

O Ceará precisa definir um novo rumo para 2024. O processo e a mentalidade devem mudar, não apenas o profissional.