Os 4 erros capitais do Ceará na Série B de 2023

A campanha do Ceará na Série B de 2023 é péssima. O time mais caro da competição, de maior orçamento, não conseguiu se aproximar do G-4 em nenhum momento após 25 rodadas. Em 11º, com 35 pontos, nunca assumiu o protagonismo esperado. E isso passa por alguns erros capitais.

Os problemas se acentuaram na 2ª divisão nacional e devem culminar com o fim da possibilidade de acesso à Série A - no momento, as chances de acesso são de 6%, segundo o departamento de estatística da Universidade Federal de Minas Gerais. Seriam necessárias 10 vitórias em 13 jogos.

O Diário do Nordeste lista quatro pontos que culminaram com o fracasso alvinegro na Série B.

Mudança de treinador

O Ceará teve três treinadores na disputa da Série B de 2023. O paraguaio Gustavo Morínigo foi demitido após duas derrotas. Eduardo Barroca assumiu na sequência e deixou o clube com 13 jogos. Guto Ferreira foi contratado e tem um aproveitamento de 42% após 11 partidas à frente do time.

As mudanças impactaram na evolução da equipe. Cada profissional escolhido pela gestão tinha um perfil diferente e retardou o trabalho, impedindo o Vovô de consolidar uma ideia tática no torneio.

Gustavo Morínigo : 2 jogos | 2 derrotas - 0% de aproveitamento

: 2 jogos | 2 derrotas - 0% de aproveitamento Eduardo Barroca : 12 jogos | 6 vitórias | 3 empates | 3 derrotas - 58% de aproveitamento

: 12 jogos | 6 vitórias | 3 empates | 3 derrotas - 58% de aproveitamento Guto Ferreira: 11 jogos | 3 vitórias | 5 empates | 3 derrotas - 42% de aproveitamento

Legenda: Morínigo, Barroca e Guto comandaram o Ceará na Série B de 2023 Foto: Israel Simonton / Ceará | Israel Simonton / Ceará | Thiago Gadelha / SVM

Montagem do elenco

A montagem do elenco do Ceará deixou lacunas que não foram corrigidas na janela. No início da Série B, os problemas eram no sistema defensivo (zagueiros e laterais), depois se tornaram na parte ofensiva (meias e atacantes). A gestão investiu alto em reforços, mas não teve uma assertividade.

A grande parte das contratações não teve sequência. O lateral-direito Orejuela deixou o clube antes da estreia, os atacantes Pedrinho e Erick Pulga participaram pouco, assim como os zagueiros Léo Santos e Sidnei. A tentativa de correção ocorreu na última janela, com o 1º turno quase encerrado.

Baixo aproveitamento em casa

Legenda: O Ceará não conseguiu se firmar como um forte mandante na Série B de 2023 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Ceará não conseguiu se firmar como um forte mandante na Série B de 2023. O baixo rendimento em casa foi determinante para a pontuação ruim do Vovô. Em casa, o aproveitamento é de apenas 50%.

O saldo de gols é negativo, de -1. Ao todo, foram cinco vitórias (Tombense, Chapecoense, Botafogo-SP, Vila Nova e ABC), três empates (Avaí, Ituano e Ponte Preta) e quatro derrotas (Guarani, Vitória, Novorizontino e CRB).

No ranking, é apenas o 13º principal mandante. O Sport é o melhor em casa, com 31 pontos (79,5%).

Volta da Data Fifa

O Ceará teve 15 dias de folga entre um jogo e outro durante a Data Fifa, em junho. No período, a gestão manteve Barroca no cargo e intensificou os treinos, mas não apresentou nenhuma mudança na equipe. Na volta, empatou com Avaí e Sampaio Corrêa, o que culminou com a demissão.

No dia 19 de junho, em uma coletiva de imprensa, o departamento de futebol externou a confiança no treinador, que estava “no caminho certo”. A decisão de desligá-lo ocorreu nove dias depois. Nesse intervalo, o Vovô perdeu um tempo precioso e acelerou a busca por Guto com urgência.