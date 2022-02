Protagonismo de Mendoza no Ceará tem confiança de Tiago Nunes e adaptação tática; veja detalhes

O atacante colombiano Stiven Mendoza é um dos destaques do Ceará no início de 2022. Em cinco partidas, marcou dois gols e concedeu uma assistência. Titular em todas as rodadas da Copa do Nordeste, cresceu no esquema 4-1-3-2 pela confiança do técnico Tiago Nunes e a adaptação tática.

Os dois fatores explicam o protagonismo do atleta de 29 anos. O primeiro é o aspecto mental, fundamental na recuperação de desempenho do profissional na última temporada, já com o técnico.

Legenda: Mapa de posicionamento do atacante Mendoza contra o Sport Foto: reprodução / FootStats

Mendoza tem características que agradam ao comandante, como explosão, 1x1, visão de jogo e velocidade. Já dentro da parte tática, teve liberdade de posição e se tornou acionado mais vezes.

"Com o outro treinador que estava aqui (o Guto Ferreira), eu fazia aquela posição, mas não tinha liberdade para jogar. Naquele momento não tinha a liberdade, e isso não é só pra mim, mas para todo mundo, o Tiago fala para jogar. E isso pra mim é muito importante, de ter a liberdade de jogar. Claro que vou errar, mas sei do respaldo que ele me deu. Isso ajuda muito", revelou.

Números de Mendoza no início de 2022

Sport - Minutos: 81 | Finalização: 3 | Passe: 39 | Passe para chute: 1 | Gol/Assistência: 0

Sampaio-MA - Minutos: 62 | Finalização: 1 | Passe: 28 | Passe para chute: 2 | Gol/Assistência: 1

Globo-RN - Minutos: 77 | Finalização: 2 | Passes:36 | Passe para chute: 2 | Gol/Assistência: 1

Fortaleza - Minutos: 90 | Finalização: 1 | Passe: 22 | Passe para chute: 0 | Gol/Assistência: 1

Sergipe - Minutos: 90 | Finalização: 2 | Passe: 29 | Passe para chute: 0 | Gol/Assistência: 0

Legenda: O atacante Mendoza foi titular em todas as partidas do Ceará na temporada de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O rendimento o tornou o maior goleador estrangeiro da nova Arena Castelão. Em 2022, com cinco jogos, tem metade dos tentos de toda temporada de 2021, quando atuou 43 vezes e marcou quatro.

Postura agressiva

O aspecto coletivo, de estilo de jogo, também potencializou a atuação de Mendoza. Com pressão pós-perda, linhas altas e um centroavante móvel (Zé Roberto), o colombiano pode atacar mais espaços em transição ofensiva e surgir como elemento surpresa em alternâncias no setor ofensivo.

No gol marcado contra o Globo-RN, por exemplo, aproveitou um contra-ataque e invadiu a área nas costas da marcação para finalizar de primeira após lançamento de Zé Roberto. Sem posição fixa, as variações permitem o crescimento do repertório, com uma maior aproximação de Vina na partida.