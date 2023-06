Prioridade do Ceará é seguir com Erick até fim da Série B, mas não descarta venda; veja detalhes

O Ceará tenta a renovação com o atacante Erick por mais três temporadas. Com vínculo até dezembro, pode firmar pré-contrato com qualquer time a partir de julho para 2024 e está na mira do São Paulo. O presidente alvinegro João Paulo, em participação no Jogada 1º Tempo nesta sexta-feira (23), destacou o dilema atual da diretoria com a camisa 11: ganhar retorno financeiro e/ou desportivo.

João Paulo Presidente do Ceará "É uma decisão, tem de decidir qual é o ganho que você quer ter, se é o financeiro ou desportivo. Por isso que estou tentando uma renovação, para ganhar os dois, para ter o desportivo com o Erick, um dos principais atletas, e o clube não perder o valor que investiu, porque o Ceará fez um investimento junto ao Erick com o seu ex-clube, o Braga-POR. A minha ideia é não liberar, mas se chegar uma proposta, vou precisar analisar, vou ver o lado do clube, a questão financeira. Pelo que está caminhando, ainda tem algum tempo, mas eu não sei se vai chegar alguma coisa que seja interessante para o Ceará, então mesmo que não renove, fica no Ceará até o final do ano".

Com 25 anos, Erick atravessa o grande momento da carreira. Em 32 jogos, foram 12 gols e 11 assistências na atual temporada. A chegada em Porangabuçu foi em 2021, adquirido junto ao Braga-POR por US$ 400 mil (aproximadamente R$ 2,4 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

A perspectiva é garantir o atacante para a sequência da Série B. No dilema financeiro ou desportivo, na avaliação deste colunista, o maior retorno que o Ceará pode ter é a volta para a 1ª divisão. A multa rescisória é de R$ 30 milhões, mas a chance de contratá-lo no 0800 a partir de janeiro de 2024 seria mais atrativo aos interessados. O momento é de renovar e garantir o foco para o atacante.

"A ideia é ter o jogador para nos ajudar, a não ser que seja uma proposta financeira irrecusável, mas a minha cabeça hoje, caso não renove, é ele ficar até o final do ano", completou João Paulo.

Compensação financeira

O Diário do Nordeste apurou que a multa rescisória atual de Erick é de R$ 30 milhões para o mercado nacional e R$ 50 milhões para exterior. Em caso de uma proposta, apesar do período final do vínculo, a cúpula alvinegra exigirá um alto investimento da equipe interessada para a liberação. O caso é similar ao atacante Luciano Juba, do Sport. Apesar de firmar pré-contrato com o Bahia para setembro, o time pernambucano não autoriza a saída antecipada do atleta, que tem um vínculo encerrando em agosto, sem uma compensação. O Leão da Ilha recusou uma oferta baiana para a liberação de R$ 2,5 milhões, por exemplo.