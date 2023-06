Presidente do Ceará nega contato do São Paulo por Erick e diz que quer renovar com atleta por 3 anos

O presidente do Ceará, João Paulo, concedeu entrevista ao programa Jogada na manhã desta sexta-feira, (23), e comentou sobre a situação de Erick no Alvinegro. O atacante tem sido peça fundamental na temporada do time cearense e, nos últimos dias, foi especulado em outros clubes brasileiros, porém, o presidente negou o interesse de outros times e falou sobre a renovação do contrato do jogador.

"Com relação ao Erick, a gente vem trabalhando ai já há algum tempo uma possível renovação do atleta. Tenho falado aí, praticamente diariamente, com o agente dele, nesse sentido que a gente possa tá fazendo aí uma renovação de contrato para os próximos três anos. Mas o que eu posso falar aqui para vocês de forma efetiva é que não chegou nenhuma proposta, pelo menos para o clube. Nem do São Paulo, nem de nenhum outro clube. Então o Erick, na verdade, ele é atleta do Ceará, até 31 de dezembro de 2023. Ele ta muito focado, muito decidido, a cabeça dele é nos ajudar. A gente conseguir voltar para a Série A", disse o presidente.

ERICK NO SÃO PAULO

Nos últimos dias, Erick foi especulado no São Paulo, que se mostrou confiante na contratação do atacante. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o tricolor paulista teria avançado na assinatura de um pré-contrato com o jogador, chegando assim, sem custos após o fim da temporada de 2023.

Na temporada de 2023 pelo Ceará, Erick esteve em campo em 32 oportunidades, somando 12 gols e 10 assistências. O jogador tem cumprido um papel importante no time comandado por Eduardo Barroca e se sair, pode gerar preocupação na torcida alvinegra.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto