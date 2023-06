Presidente do Ceará revela sondagem de banco para iniciar SAF no clube; veja detalhes

O Ceará Sporting Club recebeu sondagens do mercado para se transformar em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), com contatos de investidores. A situação foi revelada pelo presidente alvinegro João Paulo Silva, em participação no podcast Ceará Cast, do Sistema Verdes Mares.

João Paulo Silva Presidente do Ceará “Teve já alguns investidores (em contato com o Ceará). A última sondagem foi de um banco que queria liderar esse processo. Iria ao mercado para buscar um investidor, e eu disse: ‘na cabeça do conselheiro, isso é delicado’. Tenho medo de fazer isso e acharem que o clube está quebrado, então preferia fazer um processo diferente até em respeito ao conselho, não necessariamente eu assinar um documento e trazer o parceiro X. Precisa fazer as diligências, saber os ativos, os patrimônios. Eu gostaria de iniciar (as discussões) no sentido do conselho ter entendimento, saber como funciona”.

A consulta mostra a força da instituição no mercado, apesar do rebaixamento à Série B do Brasileiro. Os movimentos existiram também nos últimos meses, com interessados em investir na agremiação.

O Diário do Nordeste apurou, no entanto, que a SAF não é um tema prioritário na diretoria do Ceará. Com um equilíbrio financeiro, a gestão entende que a pauta precisa ser mais debatida internamente, junto de conselheiros, com maior possibilidade de transformação após um eventual retorno à Série A.

“O mercado é muito líquido, e o futebol se profissionalizou. Acho que a gente poderia conversar (internamente) para entender, e o time voltando para a Série A, o valor passa a ser outro, até porque o Ceará tem um equilíbrio financeiro nas contas, então pode ter calma”, destacou o presidente.

COMO O CEARÁ VIRA SAF? Pela legislação, o Ceará pode criar uma SAF, mas deve alterar os estatutos do clube caso deseje entrar nessa operação, pois o time é uma 'Instituição Sem Fins Lucrativos’. Hoje, o Vovô possui uma gestão profissional, dívidas saneadas e o controle esportivo, mas não possui um investidor capaz de realizar aporte milionário, por exemplo, e o único caminho na lei é a SAF. Assim, precisaria se transformar em empresas, via SAF, para viabilizar a obtenção de investimento. A decisão de migração de modelo (ou não) é do clube. No caso de sistemas sem fins lucrativos, a mudança exige a alteração estatutária, o que necessita de aprovação no Conselho Deliberativo. O processo é seguido com a criação de uma empresa (SAF) e a oferta de ações no mercado em troca de investimento. No momento, o Ceará não deseja ingressar nessa operação. Leia mais Alexandre Mota Ceará recebe membro do Fulham na base e pode criar projeto entre clubes; veja detalhes