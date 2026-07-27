Próximos 4 jogos vão definir o rumo do Ceará na Série B; veja sequência

O Ceará saiu da zona de rebaixamento da Série B com a vitória por 4 a 3 contra o São Bernardo, fora de casa, neste domingo (26), na abertura do returno. Resultado essencial, com o brilho dos jovens das categorias de base, e que ganha ainda mais peso pela sequência de confrontos diretos.

Os próximos quatro jogos são vitais nos rumos alvinegros, com o Vovô enfrentando adversários que também estão no Z-4, sendo três das quadras partidas em casa. É um caminho para a arrancada.

Na tabela de classificação, no momento, a equipe comandada por Daniel Paulista está na 16ª posição, com 22 pontos. O primeiro da zona é o Londrina, em 17º, com 20. Vale ressaltar que o Avaí (20) ainda entra em campo pela 20ª rodada, diante do Juventude, e pode mexer na classificação.

Legenda: O Ceará subiu para a 16ª colocação geral da Série B, com 22 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Apesar disso, o foco são os novos embates, que podem pavimentar um respiro mais definitivo, uma vez que o objetivo de momento é a permanência. Na sequência, tem pela frente, respectivamente, a Ponte Preta (19º), o Cuiabá (15º), o Náutico (13º) e o Londrina (18º) como os próximos confrontos.

O processo é árduo, a equipe tem muita margem de evolução, mas também ganha tempo para uma melhor preparação. O novo compromisso é na sexta-feira (7), às 20h30, no Presidente Vargas (PV).

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