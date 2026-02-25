Pelo que o Crispim está jogando, Lucca Prior merece mais espaço no Fortaleza

O meia Lucca Prior decidiu a classificação do Fortaleza na Copa do Brasil ao marcar o gol da vitória por 4 a 3 contra o Maguary-PE nesta terça-feira (24), na Arena Castelão, garantindo a vaga à 3ª fase da competição. Pelo baixo desempenho do titular Lucas Crispim, o jovem de 22 anos briga por espaço e já merece atuar mais vezes na equipe principal. Veja análise de comentarista Alexandre Mota sobre o aproveitamento do meio-campo no Jogada 1º Tempo.