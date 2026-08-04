Paulo Autuori deve usar jogo com Palmeiras para testar o elenco do Fortaleza

O Fortaleza enfrenta o Palmeias na próxima quarta-feira (5), às 21h30, na Arena Pantanal, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E a missão do técnico Paulo Autuori parece ser apenas uma: conhecer mais do elenco tricolor.

Com um trabalho recém-iniciado, o comandante pode aproveitar o novo embate para testar mais variações táticas e também de peças, a fim de criar um raio-x do plantel. Nomes como Welliton, Nathan Fogaça e Mucuri deveriam ser utilizados.

É fato que pedir mudanças não significa descaracterizar por completo a equipe, que também deve seguir competitiva. No entanto, seria um caminho para estudar mais o próprio time e projetar até futuros reforços ao longo da janela de transferências, quando o transfer ban for resolvido.

Uma possível escalação, com modificações, poderia ter: João Ricardo; Mucuri, Luan Freitas, Lucas Gazal e Fuentes; Lucas Sasha, Ryan e Rodriguinho; Luiz Fernando, Welliton e Nathan Fogaça. Após perder por 3 a 0 na ida, em São Paulo, o sonho da classificação é utópico, e o verdadeiro trabalho é a preparação para o jogo com o Cuiabá pela Série B.