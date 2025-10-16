Palermo após a nova derrota do Fortaleza na Série A: ‘se tiver de morrer, que seja de pé’

O Fortaleza sofreu uma derrota pesada na Série A e ficou mais longe de evitar o rebaixamento. Na Arena Castelão, nesta quarta-feira (15), o time cearense foi superado pelo Vasco por 2 a 0, mesmo com um a mais em campo. Apesar da distância para sair do Z-4 ter aumentado para sete pontos, o técnico argentino Martín Palermo ressaltou que o clube ainda deve lutar e, se morrer, que seja de pé.

"O que posso dizer aos torcedores é que nos acompanhem, que todos fiquem juntos para lutar até o final. Acreditar até os números e as estatísticas se fecharem, mas como penso e sinto o futebol, não vou me dar por vencido, assim como os jogadores não vão se entregar tão facilmente. Temos de encontrar estímulo, defender o escudo, o que cada um representa nessa instituição, e fazer isso dando a cara. Se tiver de morrer, que morramos em pé". Martín Palermo Técnico do Fortaleza

No fim, o discurso é de respeito. É o mínimo que se pode oferecer ao clube e ao torcedor, apesar da situação atual entrar “na conta do milagre”. Na 18ª colocação, com 24 pontos, o Fortaleza precisa ganhar sete dos próximos 11 jogos para atingir a pontuação mágica de 45, que crava a permanência.

O panorama se agravou com as derrotas consecutivas para Vasco e São Paulo em casa. Desde a chegada da nova comissão, o Leão reagiu, mas só venceu quem já tava no Z-4: Sport, Juventude e Vitória-BA.

"Os três rivais que estavam na zona foram os que vencemos e não há explicações do porquê. Contra o Palmeiras, de visitante, e agora com Vasco e São Paulo em casa, não tivemos o esperado, não diminuímos a distância para o Santos, mas é seguir lutando e acreditando. Os números dizem que há chances, mas agora é focar no Cruzeiro e ir em Belo Horizonte para somar pontos. Que seja um estímulo ter ganhado do Juventude pela primeira vez como visitante e tentar uma vitória, mesmo sendo contra o Cruzeiro, que é um adversário mais forte". Martín Palermo Técnico do Fortaleza

O próximo compromisso tricolor será no sábado (18), diante do Cruzeiro, às 21h, no Mineirão, pela 29ª rodada do Brasileirão. O time mineiro é o 3º colocado da tabela de classificação, com 53 pontos.

Jogos do Fortaleza até o fim da Série A de 2025