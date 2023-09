No returno da Série B, Ceará tem melhor desempenho que clubes do G-4; veja classificação

O Ceará diminuiu a distância do G-4 da Série B de 2023 para quatro pontos desde a chegada do técnico Vagner Mancini. Com as vitórias contra Criciúma e Londrina, o time se colocou na briga pelo acesso mais uma vez, o que passa pelo crescimento de rendimento no returno do torneio.

No 2º turno, o Vovô tem o 5º melhor desempenho. Ao todo, somou 13 de 24 pontos, pontuação maior que a conquistada por três equipes do G-4 no recorte: Vitória-BA (12), Sport (12) e o Criciúma (11).

Assim, o Ceará pode aproveitar a oscilação dos adversários para subir na tabela. Com oito rodadas realizadas, o returno tem o Atlético-GO e o CRB como líderes, ambos com 17 pontos e aproveitamento de 70,8%. A única agremiação do G-4, também no returno, é o Guarani-SP (15).

Classificação do returno da Série B de 2023

Legenda: Ceará tem o 5º melhor desempenho no returno da Série B Foto: reprodução / SrGoool

Todo o contexto traz mais importância para o próximo jogo alvinegro, quando enfrenta o Novorizontino-SP, justamente o 4º da tabela. A bola rola na próxima segunda-feira (18), às 21h, em São Paulo, e pode ser tratada como ‘final de Copa do Mundo’ nas pretensões do Vovô.

A partida pode definir se o Vovô embalou de vez na Série B e, a depender dos demais resultados, reduzir a distância ao G-4 para apenas um ponto, que seria a menor desde o início do torneio. A pontuação média para o acesso é de 64 pontos, ou seja, o time deve somar mais 23.

Briga pelo acesso atual na Série B de 2023

Legenda: Na Série B, do líder ao 11º colocado, todos brigam pelo acesso à Série A Foto: reprodução / SrGoool

O que o Ceará precisa nas 11 rodadas finais para o acesso?

8 vitórias (24 pontos)

7 vitórias + 2 empates (23 pontos)

6 vitórias + 5 empates (23 pontos)