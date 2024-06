Fortaleza pode ter Internacional no caminho da Sul-Americana; confira possíveis adversários

O Fortaleza conhece os possíveis adversários das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2024 neste sábado (8), com o resultado da rodada atrasada da competição. Isso porque o time encara o vencedor do playoff G da Sula, que já tem o Rosario Central-ARG no caminho e pode ter ainda o Internacional. Assim, o Diário do Nordeste explica esses cenários.

Vale ressaltar que a equipe argentina está confirmada como um participante através da Libertadores. Agora, resta ao Fortaleza conhecer o rival da Sula, que avançou em 2º lugar, sendo os três possíveis: Always Ready-BOL, Racing-URU e Internacional. Nas oitavas, o Leão encara o vencedor do playoff.

A partida atrasada é Internacional x Delfín-EQU, sábado (8), às 21h30, no Alfredo Jaconi/RS, pelo Grupo C da Sula. As duas equipes brigam pela classificação. Na chave, o Belgrano-ARG é o líder com 12 pontos, seguido por Delfín-EQU e Inter, ambos com oito. O Real Tomayapo-BOL é o lanterna.

O playoff G da Sula reúne o 7º melhor 2º colocado da fase de grupos da Sul-Americana (veja times abaixo) x 7º pior 3º colocado da fase de grupos da Libertadores (Rosario Central-ARG). Após esse embate, o Fortaleza conhece o oponente das oitavas de final, que começam no dia 14 de agosto.

Confira combinações para definir possível adversário do Fortaleza (que será conhecido do playoff)

Vitória do Delfín-EQU : Always Ready-BOL entra no playoff contra o Rosario Central-ARG.

: Always Ready-BOL entra no playoff contra o Rosario Central-ARG. Empate : Racing-URU entra no playoff contra o Rosario Central-ARG.

: Racing-URU entra no playoff contra o Rosario Central-ARG. Vitória do Internacional por 1 gol de diferença : o próprio Inter entra no playoff contra o Rosario Central-ARG.

: o próprio Inter entra no playoff contra o Rosario Central-ARG. Vitória do Internacional por 2 gols de diferença: Always Ready-BOL entra no playoff contra o Rosario Central-ARG.