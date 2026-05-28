Fortaleza na final mantém freguesia do Sport na Copa do Nordeste

O Fortaleza chegou na final da Copa do Nordeste de 2026 ao eliminar, mais uma vez, o Sport. E o roteiro tem sido esse: eliminou nas quartas (2020), foi campeão contra o rival pernambucano (2022) e ainda superou nas semis duas vezes (2024 e 2026).

A hegemonia nas eliminatórias foi mantida, com o Leão do Pici buscando o tetracampeonato. Na decisão, encara o Vitória-BA em dois jogos, com favoritismo dos baianos.

Em campo, uma grande exibição, em que a postura inteligente e a eficiência prevaleceram na noita desta quarta-feira (28), na Ilha do Retiro, para vencer por 2 a 0, com gols de Miritello e Vitinho. Com o detalhe para o placar, que poderia ser até mais elástico no 2º tempo tamanha a superioridade e as chances construídas pelo time de Thiago Carpini.