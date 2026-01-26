Fortaleza monitora venda de Ryan Guilherme no Cruzeiro e pode ter receita; veja valores

A diretoria do Fortaleza monitora uma possível venda do volante Ryan Guilherme, do Cruzeiro, para o Rio Ave, de Portugal. Isso porque o clube cearense ainda detém 15% dos direitos econômicos do meio-campo de 23 anos e pode garantir mais receita em caso de desfecho positivo na transferência.

De acordo com o portal Central da Toca, a proposta é de € 2,5 milhões (cerca de R$ 15,5 milhões). Deste modo, o Leão tem a possibilidade de receber até R$ 2,3 milhões com a movimentação de mercado. Esse montante ainda seria acrescido do Mecanismo de Solidariedade, que é um benefício da Fifa ofertado para os clubes que participam da revelação de jovens no futebol até os 23 anos.

Vale ressaltar que o Ryan Guilherme foi vendido pelo Fortaleza em outubro de 2025 ao Cruzeiro. Na época, a operação foi de R$ 4,5 milhões por 40% do passe.

O meio-campo chegou ao Pici em 2021, quando defendeu as categorias de base do Sub-20 e Sub-23. Com poucas chances no profissional, acumulou empréstimos também para equipes como o UD Leiria, de Portugal, e o Volta Redonda-RJ. Em 2026, sob o comando de Tite na Raposa, atuou em três jogos.