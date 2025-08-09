Fortaleza monitora venda de Alix Vinícius ao Botafogo e pode receber receita milionária

A diretoria do Fortaleza monitora a situação do zagueiro Alix Vinícius, do Atlético-GO. Com passagem pela base tricolor, o atleta de 25 anos é alvo do Botafogo e pode ser negociado em definitivo, em operação que garante receita aos cofres cearenses, pois o Leão mantém 25% dos direitos econômicos do jogador.

Segundo o jornal O Globo, o time carioca prepara uma proposta oficial de aproximadamente R$ 10 milhões para a aquisição do defensor. Antes, o time gerenciado pelo norte-americano John Textor tentou oferta de empréstimo com uma opção de compra, mas foi rejeitada. Assim, pretende investir para fechar um acordo.

Por isso, o clube cearense acompanha a situação. Em janeiro de 2024, o Fortaleza comunicou a venda de 50% do passe de Alix Vinícius ao Atlético-GO por R$ 3,5 milhões. O zagueiro chegou ao Leão em 2021 e participou de campanhas pelo Brasileiro de Aspirantes, sendo posteriormente emprestado para Volta Redonda e o próprio Atlético-GO. Na atual temporada, defendendo a camisa do Dragão, registra 33 jogos e dois gols, sendo um dos destaques da Série B do Brasileiro.

Quanto o Fortaleza ganha com a venda de Alix Vinícius?

Legenda: Sem espaço no profissional, Alix Vinícius pode render até R$ 6 milhões aos cofres do Fortaleza Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

Caso a negociação do Botafogo com o Atlético-GO se confirme em R$ 10 milhões, o Fortaleza embolsa 25% do valor, o que resulta em R$ 2,5 milhões. Se acrescentar o total recebido com a venda direta do próprio Fortaleza, Alix Vinicius terá rendido R$ 6 milhões ao Leão, mesmo sem espaço no elenco do profissional.

Vale ressaltar que a equipe também tem direito ao Mecanismo de Solidariedade da Fifa. O bônus oferece um quantia fixa de até 5% para qualquer um dos clubes que contou com um atleta até os 23 anos, pois a entidade entende e que existiu participação na evolução e na revelação do jogador no cenário competitivo.