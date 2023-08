Fortaleza alcança 100 vitórias na era dos pontos corridos da Série A; veja raio-x

O Fortaleza atingiu uma marca simbólica na Série A da era dos pontos corridos com a goleada por 4 a 0 contra o Santos, neste domingo (14), na Arena Castelão. Com o resultado positivo, o time cearense atingiu 100 vitórias nesse formato da 1ª divisão nacional, se estabilizando no torneio.

O modelo da competição mudou em 2003. Desde então, o Leão participou oito vezes, com a campanha atual: 2003, 2005, 2006, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2003. Caminhando para a permanência, pode ter feito inédito no Nordeste: ser o 1º clube com seis anos seguidos na elite.

As vitórias são sinônimo de ambição. Com treinadores ofensivos, como Rogério Ceni e Vojvoda, o Fortaleza consolidou uma ideia de jogo nos últimos anos e avançou rumo a uma ascensão nacional.

O recorde tricolor são 21 triunfos, em 2021. Na ocasião, terminou o Brasileirão no G4, firmando a melhor campanha de uma equipe nordestina na era dos pontos corridos. Em 2023, a equipe soma sete vitórias em 19 partidas. Com o fechamento do 1º turno, ficou na 11ª posição, com 23 pontos.

Vitórias do Fortaleza na Série A dos pontos corridos

2023: 7 vitórias

2022: 15 vitórias

2021: 17 vitórias

2020: 10 vitórias

2019: 15 vitórias

2006: 8 vitórias

2005: 16 vitórias

2003: 12 vitórias

Placares mais elásticos do Fortaleza na Série A dos pontos corridos

Fortaleza 6x0 Bragantino (2022)

Fortaleza 5x1 Internacional (2021)

Fortaleza 5x2 Figueirense (2005)

Fortaleza 5x2 São Caetano (2005)

Fortaleza 5x1 Fluminense (2005)

Fortaleza 4x0 América-MG (2021)

Fortaleza 4x0 Santos (2023)

Fortaleza 4x1 Juventude (2006)

Fortaleza 4x1 Flamengo (2005)

Fortaleza 4x2 Fluminense (2023)

Fortaleza 4x2 Vasco (2005)

Clubes que o Fortaleza mais venceu na Série A dos pontos corridos

Goiás: 6

Atlético-MG: 5

Flamengo: 5

Fluminense: 5

Athletico-PR: 4

Chapecoense: 4

Internacional: 4

Juventude: 4

Palmeiras: 4

Santos: 4

São Paulo: 4

América-MG: 3

Avaí: 3

Bragantino: 3

Botafogo: 3

Coritiba: 3

Corinthians: 3

Cruzeiro: 3

Grêmio: 3

Ponte Preta: 3

Vasco: 3

Sport: 3

Brasiliense: 2

Ceará: 2

CSA: 2

Bahia: 2

São Caetano: 2

Atlético-GO: 1

Cuiabá: 1

Figueirense: 1

Guarani-SP: 1

Parana: 1

Paysandu: 1

Santa Cruz: 1

Vitória-BA: 1

Resultados do Fortaleza na Série A dos pontos corridos

Vitórias em 2023 : Santos (4x0), Fluminense (4x2), Vasco (2x0), Atlético-MG (2x1), Athletico-PR (1x0), Coritiba (0x3) e Cruzeiro (0x1).

: Santos (4x0), Fluminense (4x2), Vasco (2x0), Atlético-MG (2x1), Athletico-PR (1x0), Coritiba (0x3) e Cruzeiro (0x1). Vitórias em 2022 : América-MG (1x0), Internacional (3x0), Corinthians (1x0), Flamengo (3x2), Avaí (2x0), Coritiba (3x1), Bragantino (6x0), Flamengo (1x2), Atlético-GO (0x1), Cuiabá (0x1), Ceará (0x1), São Paulo (0x1), Goiás (0x1), América-MG (1x2) e Santos (0x2).

: América-MG (1x0), Internacional (3x0), Corinthians (1x0), Flamengo (3x2), Avaí (2x0), Coritiba (3x1), Bragantino (6x0), Flamengo (1x2), Atlético-GO (0x1), Cuiabá (0x1), Ceará (0x1), São Paulo (0x1), Goiás (0x1), América-MG (1x2) e Santos (0x2). Vitórias em 2021 : Internacional (5x1), Sport (1x0), Chapecoense (3x2), América-MG (4x0), Corinthians (1x0), Bragantino (1x0), Grêmio (1x0), Athletico-PR (3x0), Palmeiras (1x0), Juventude (1x0), Bahia (2x1), Atlético-MG (1x2), São Paulo (0x1), Palmeiras (2x3), Sport (0x1), Fluminense (0x2) e Chapecoense (1x2).

: Internacional (5x1), Sport (1x0), Chapecoense (3x2), América-MG (4x0), Corinthians (1x0), Bragantino (1x0), Grêmio (1x0), Athletico-PR (3x0), Palmeiras (1x0), Juventude (1x0), Bahia (2x1), Atlético-MG (1x2), São Paulo (0x1), Palmeiras (2x3), Sport (0x1), Fluminense (0x2) e Chapecoense (1x2). Vitórias em 2020 : Bragantino (3x0), Sport (1x0), Internacional (1x0), Atlético-MG (2x1), Palmeiras (2x0), Santos (2x0), Coritiba (3x1), Vasco (3x0), Goiás (1x3) e Botafogo (1x2).

: Bragantino (3x0), Sport (1x0), Internacional (1x0), Atlético-MG (2x1), Palmeiras (2x0), Santos (2x0), Coritiba (3x1), Vasco (3x0), Goiás (1x3) e Botafogo (1x2). Vitórias em 2019 : Athletico-PR (2x1), Cruzeiro (2x1), Avaí (2x0), Goiás (2x0), Botafogo (1x0), Chapecoense (2x0), Grêmio (2x1), Ceará (1x0), CSA (3x0), Santos (2x1), Bahia (2x1), Chapecoense (1x3), CSA (0x2), Avaí (1x3) e Goiás (1x2).

: Athletico-PR (2x1), Cruzeiro (2x1), Avaí (2x0), Goiás (2x0), Botafogo (1x0), Chapecoense (2x0), Grêmio (2x1), Ceará (1x0), CSA (3x0), Santos (2x1), Bahia (2x1), Chapecoense (1x3), CSA (0x2), Avaí (1x3) e Goiás (1x2). Vitórias em 2006 : São Paulo (1x0), São Caetano (2x1), Juventude (4x1), Ponte Preta (1x0), Grêmio (1x0), Ponte Preta (1x3), Fluminense (1x3) e Santa Cruz (0x1).

: São Paulo (1x0), São Caetano (2x1), Juventude (4x1), Ponte Preta (1x0), Grêmio (1x0), Ponte Preta (1x3), Fluminense (1x3) e Santa Cruz (0x1). Vitórias em 2005 : Ponte Preta (2x1), Brasiliense (2x0), Corinthians (2x1), Juventude (2x0), Figueirense (5x2), Flamengo (2x1), Botafogo (3x1), Vasco (4x2), São Caetano (5x2), Cruzeiro (3x1), Fluminense (5x1), São Paulo (1x0), Paysandu (1x2), Palmeiras (1x2), Brasiliense (0x2) e Atlético-MG (2x3)

: Ponte Preta (2x1), Brasiliense (2x0), Corinthians (2x1), Juventude (2x0), Figueirense (5x2), Flamengo (2x1), Botafogo (3x1), Vasco (4x2), São Caetano (5x2), Cruzeiro (3x1), Fluminense (5x1), São Paulo (1x0), Paysandu (1x2), Palmeiras (1x2), Brasiliense (0x2) e Atlético-MG (2x3) Vitórias em 2003: Athletico-PR (1x0), Goiás (1x0), Juventude (3x1), Internacional (3x0), Atlético-MG (4x3), Fluminense (3x1), Vitória-BA (1x0), Guarani-SP (3x0), Flamengo (4x1), Paraná (5x3), Flamengo (0x3) e Goiás (0x1).

